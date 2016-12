Esta mañana el sindicato brindó una conferencia de prensa en la que ratificó que no firmarán ningún acuerdo similar al que convinieron petroleros de Chubut y Jerárquicos para preservar sus fuentes de empleo en YPF. "No le vamos a entregar los puestos de trabajo, ni ninguna conquista a nadie", aseguró el dirigente Jorge Taboada.

Camioneros no aceptarán reducción salarial y se declaran en estado de alerta

Luego de la firma del acuerdo entre Petroleros e YPF que implica la reducción de salarios para evitar despidos, tal como lo había anticipado la semana anterior Camioneros, el sector que dirige el diputado provincial Jorge Taboada reiteró que no están dispuestos a firmar algo similar porque lo consideran un "retroceso".

En asamblea general, el dirigente camionero hizo un repaso de la situación con la operadora YPF, que a partir del acuerdo firmado con Petroleros, particularmente a su sector afectaría a aproximadamente a 300 trabajadores.

"Dicen que se van a paralizar prácticamente todos los equipos de torre hasta el 31 de enero para que se le de las vacaciones y francos compensatorios adeudados a la gente y a partir del 31 se estarían juntando organizaciones para coordinar de qué forma subirán los equipos", describió.

El diputado trazó que la misma situación se vivió con Pan American Energy en noviembre del 2015 donde "paralizaron los equipos para pasar las Fiestas y después no subieron la totalidad, dejando un montón de gente en la calle, en la casa y ahí empezaron los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas".

Explicó que Camioneros es totalmente ajeno al acuerdo al cual se arribó entre Petroleros e YPF porque "no participamos de las negociaciones de esas mesas chicas y tampoco vamos a participar" y "tampoco aceptamos que cuando baje la actividad petrolera sean los trabajadores los que paguen las consecuencias".

Seguidamente señaló que en el mismo acuerdo que firmó Petroleros para preservar las fuentes de empleo en YPF "nos vemos perjudicados porque los equipos bajan y con los camiones no tenemos a quién llevarle los materiales de carga líquida ni sólida". También agregó que "se modifica el diagrama de trabajo y empieza una ronda de suspensiones sin goce de haberes".

Taboada en torno a la situación dijo que así como hoy se explicó a los trabajadores de Chubut esta negativa y sus fundamentos camioneros recorrerá el norte de Santa Cruz para argumentar su postura.

"No vamos a aceptar modificaciones en nuestro diagrama de trabajo porque estaríamos violando nuestro convenio colectivo de trabajo, no lo vamos a rifar. No vamos a aceptar una reducción de salario" aseguró.

Taboada sostuvo que si YPF "decidió bajar los equipos, tendrá que pagar el salario completo hasta que los suban" sino "iremos a pelear como siempre lo hicimos. Vamos a seguir cobrando de la misma forma, sino saldremos a la calle a enfrentar a YPF o quien se ponga adelante".

Hoy se cumplió el plazo de la conciliación obligatoria con YPF por los más de doscientos despidos en el sector hace dos meses y el senador advirtió: "no me voy a presentar, vamos a liberar a las partes y que cada uno haga lo que quiera".

Sobre el final alertó a los trabajadores: "no le vamos a entregar los puestos de trabajo, ni ninguna conquista libremente a nadie".