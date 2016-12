Camioneros rechaza cualquier acuerdo con YPF que implique reducción salarial

Se declararon en alerta y movilización durante una asamblea encabezada ayer por el secretario general de Camioneros Chubut y diputado nacional, Jorge Taboada. "Yo no pienso acordar nada con YPF, si los equipos no están se deberán pagar los salarios completos", advirtió el dirigente gremial.

En una nueva asamblea realizada ayer en Comodoro Rivadavia con la presencia de choferes que desarrollan su actividad en los yacimientos petroleros de YPF y que fue encabezada por el secretario general del Sindicato de Camioneros Chubut, Jorge Taboada, se resolvió sostener el estado de alerta y movilización. Advirtieron que no aceptarán ninguna modificación en los salarios de los trabajadores.

Asimismo anticipó que antes que termine enero se reunirán con YPF para saber cómo continuará la situación laboral y qué pasará con los equipos. Así, los camioneros no descartan realizar un plan de lucha.

Taboada planteó objeciones al acuerdo suscripto por los sindicatos petroleros de base y jerárquicos con la operadora, a cambio de garantizar la continuidad de las fuentes, ya que significa en los diagramas de trabajo entre 7 y 10 días de suspensión al mes sin goce de haberes por cada operario.

"Yo no pienso acordar nada con YPF, si los equipos no están se deberán pagar los salarios completos", sostuvo Taboada e insistió que no están dispuestos a firmar algo similar a los petroleros ya que se trata de un retroceso.

El secretario general del Sindicato Camionero y diputado nacional por Chubut Somos Todos sostuvo que en su gremio desconfían sobre qué pasará luego del 31 de enero. Esa es la fecha límite que se impusieron petroleros y operadoras para sellar un convenio de productividad y el final de un plan vacacional con YPF.

Camioneros se opone "no solo a la pérdida de los puestos de trabajos sino también a la pérdida de las conquistas de los salarios. No vamos a permitir que nos descuenten un día de básico y menos el 33% de sueldos, ni que modifiquen diagramas. Si bien bajaron equipos, no es facultad nuestra. Nos vemos perjudicados porque si no están los equipos de torre no tenemos a quién llevar la carga", subrayó Taboada.

E insistió: "yo no acuerdo nada con YPF. Nosotros tenemos un Convenio Colectivo de Trabajo que no lo vamos a rifar con nadie, no vamos a permitir que bajen salarios. Queremos que los salarios se paguen completos y sino saldremos a pelear".

El sindicalista dejó en claro que no permitirán la reducción a ocho horas de los turnos ni ningún tipo de flexibilización. "Los trabajadores tiene que cobrar como cuando estaba el equipo de torre en funcionamiento", reiteró.

Aclaró además que en lo personal no participa de las reuniones del comité de crisis, "para mí no hay crisis, cuando el petrolero estaba 120 dólares se la llevaron y ahora deben devolverla,

El plan de lucha ya empezó cuando nos toquen el diagrama o los salarios vamos a salir a la calle y a tocar a YPF donde más le duela", sentenció el líder camionero.