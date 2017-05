Camioneros en retención de servicios por demoras en el pago salarial

Transportes Mehsa y Transportes Mansilla, no abonaron los salarios correspondientes al mes de abril de sus trabajadores, por esta causa desde anoche se mantiene una retención de servicios en el lugar de trabajo.

Desde anoche un centenar de Camioneros permanece en la base de Mehsa, ubicada en el barrio Industrial en la calle Tirso López al 700. Allí reclaman con una retención de servicios el pago de salarios adeudados por parte de Mehsa y Transportes Mansilla.

No se descarta profundizar las medidas de fuerza en caso de no conseguir respuestas en la tarde de hoy. El cuanto, al dinero adeudado, Dario Guzmán dirigente camionero informó a este medio que los primeros días del mes el salario por el mes de abril trabajado debería estar en las cuentas de los trabajadores pero aún no hay novedades.