Campazzo: "es clave lograr una gran química de equipo"

El base del seleccionado argentino de básquetbol Facundo Campazzo afirmó ayer que es "clave" lograr una "gran química de equipo" durante la etapa de preparación de la próxima Copa América, que comenzará el 27 de agosto en Bahía Blanca.

"Hoy por hoy es clave lograr una gran química de equipo, una identidad, y crecer de los errores. Tenemos tiempo para mejorar", avisó el cordobés durante su contacto con la prensa tras la primera práctica en el CeNARD.

"Empezó lo lindo ahora y se está formando un lindo grupo. Somos varios pero por suerte contamos con tiempo para conocernos entre nosotros y aprender también el tema de los sistemas. Ya pusimos nuestra cabeza en el primer cuadrangular del grupo", afirmó.

Campazzo, quien actualmente juega en Real Madrid de España luego de dos años de préstamo en Murcia, adelantó que la competencia por el puesto será "durísima" aunque admitió que le servirá "mucho" pelear el lugar con Nicolás Laprovíttola (Zenit de Rusia), Luca Vildoza (Baskonia de España) y José Vildoza (San Lorenzo).

"La competencia le hace bien al plantel y a todos a nivel personal", sostuvo el ex Peñarol de Mar del Plata.

Por otro lado, el basquetbolista contó que el hecho de tener asegurado el pasaje al Final Four de Córdoba, no se relajarán en el "inicio" porque no le pueden "faltar el respeto" al público que irá a apoyarlos.

Argentina debutará el 27 de agosto frente a Venezuela, en un zona que completarán Islas Vírgenes y Canadá, pero el representativo nacional ya se clasificó a la siguiente rueda por ser el organizador del cuadrangular final en la primera edición del certamen continental.

Por otra parte, el interno Daniel Amigo (Denver Pioneers de NCAA estadounidense), de 21 años y nacido en Texas (Estados Unidos), valoró la posibilidad de ser parte de la primera convocatoria del país de su padre y reconoció que cumplió "un sueño".

"Siempre he querido jugar para Argentina. Todavía no, no he hablado con nadie nunca. Pero siempre he seguido a Argentina, con Manu Ginóbili, Nocioni y todos ellos", celebró con una marcada emoción en su tonada entremezclada del español y el inglés.

Sin embargo, Amigo todavía no cuenta con los papeles para representar a Argentina, algo que lo coloca en una situación de desventaja para la competencia americana, donde no se sabe si podrá ser parte.

El plantel continuará hoy con los entrenamientos, que iniciarán con labores netamente físicas durante las dos primeras horas y posteriormente tendrán trabajos con pelota y en equipo.





