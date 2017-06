El Patagónico | Regionales - 27 junio 2017 Camuzzi retoma la facturación

Camuzzi Gas del Sur informó ayer a la comunidad de Comodoro Rivadavia que en forma paulatina se reiniciará el proceso de facturación de todas aquellas zonas de la ciudad que no hayan sido afectadas por el temporal.

"La medida busca evitar que la interrupción de la facturación anunciada en el mes de abril genere situaciones contraproducentes para aquellos usuarios cuyo servicio de gas natural no se ha visto perjudicado por las condiciones climáticas que azotaron la región", se indicó desde la empresa.

Las facturas que comenzarán a emitirse por los períodos no abonados contarán con una fecha de vencimiento diferida y no coincidente con los períodos de vencimiento habituales. De acuerdo a la normativa vigente, cada factura contará con dos talones de pago para poder realizar cancelaciones mensuales.

Asimismo, Camuzzi Gas del Sur informa que en el caso de aquellos sectores de la ciudad cuyo servicio de distribución de gas aún no ha podido ser regularizado en su totalidad, la facturación y gestión de morosidad continuará temporalmente suspendida. Esta medida abarca a los usuarios comprendidos en los siguientes 4 grupos:

· Usuarios de los Barrios Astra, Bº Laprida, Bº Manantial Rosales, Bº Abel Amaya, Bº Juan XXIII, Bº Isidoro Quiroga y Barrio San Cayetano.

· Bº Pueyrredón – Ruta 058. Usuarios ubicados entre las calles Av. Polonia, Av. Hipólito Yrigoyen, Av. Angel Freile y Colonos Galeses.

· Bº Pueyrredón - Ruta 076. Usuarios ubicados entre las Av. Constituyentes, Av. Chile y Av. Kennedy.

· Bº Moure - Ruta 149. Usuarios ubicados entre las calles Marinero López, Marcelo Berbel, Obispo Angelelli y Código 830.

