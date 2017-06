El Patagónico | Santa Cruz - 21 junio 2017 Cañadón Seco evocó la memoria de dos próceres de la Patria En horas del mediodía, al pie del busto de ambos próceres que, junto a la figura de José de San Martín, se erigen en la plaza "Compadres de la Independencia", se colocaron ofrendas florales y en su memoria se rindió un minuto de silencio con un solo de trompeta ejecutado por Jorge Ormeño.

Antes de ello, se llevó a cabo el acto institucional en el SUM de la comuna, presidido por el comisionado Jorge Soloaga, quien fue el principal orador de la ceremonia.

Vale recordar que el acto de homenaje a Güemes se había suspendido el sábado debido al corte total de energía eléctrica que afectó a toda la provincia y por ello se consideró oportuno realizarlo junto con el que se le tributó a Belgrano.

En su alocución, Soloaga dijo en principio que el Día de la Bandera "es uno de los acontecimiento más importantes y notables en las calendas históricas de nuestra patria", remarcando que "sus colores celeste y blanco, con ese sol en el centro, nos dan un punto de referencia ideológico e histórico que tiene que ver con el modelo de país que queremos vivir los argentinos".

En tal sentido, referenció que uno de esos modelos es el "anti patria", el que prefieren aquellos que la usurparon y el otro es por el que lucharon "extraordinarios personajes de la historia de la argentina y de los pueblos de la América morena, en procura de romper cadenas extranjeras, como fueron los casos de San Martín, Güemes y Belgrano".

De este último prócer dijo que a pesar de que quisieron hacerlo desaparecer de la historia, su pensamiento trascendió fuertemente a través de las generaciones porque prevaleció su legado de libertad, independencia, justicia y dignidad para los pueblos y "no nos vengan con querer honrar a (Domingo Faustino) Sarmiento" que denostó "al negraje, a los indios y al gauchaje" diciendo que con ellos "no había que ahorrar sangre para abonar estas tierras".



GENERALISIMO DE LOS GAUCHOS



Más adelante, al referirse a Martín Miguel de Güemes, lo llamó "el generalísimo" que enfrentó a batallones españoles, los mismos que le habían ganado a tropas de Napoleón Bonaparte en Europa, "simplemente con la fuerza de sus gauchos salteños, con tacuaras y algunos fusiles que pudieron recuperar de las batallas que ellos iban ganando con una estrategia de guerra de guerrillas".

Recordó además que "Güemes murió como murieron muchos grandes: traicionado por una sociedad oligárquica de ganaderos que no quisieron prestar ayuda a ese ejército que se batía en forma desigual con el imperio español".

Finalmente, dijo que "la explosión de pureza revolucionaria seguirá presente en cada uno de los argentinos", toda vez que en nuestro país existan "bolsones de miseria, hermanos que no tengan un plato para comer, ciudadanos sin trabajo o mayorías populares sometidas por los siempre poderosos sectores minoritarios de la concentración del capital y de la economía".

Fuente: