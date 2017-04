El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 10 abril 2017 Canapino ganó de punta a punta en la Top Race V6 El piloto arrecifeño, con Mercedes Benz, se quedó con triunfo en la prueba que se corrió a 35 vueltas. Segundo llegó Mariano Altuna (Chevrolet) y tercero Oscar Conta (Mercedes Benz).

El piloto Agustín Canapino, al comando de un Mercedes Benz, se impuso ayer en la tercera fecha del campeonato de la Top Race V6 que se corrió en el autódromo "Martín Miguel de Güemes" de Salta. El arrecifeño tuvo como escoltas a Mariano Altuna (Chevrolet) y a Oscar Conta (Mercedes Benz).

La estrategia que plateaba la competencia final de la Top Race V6 se empezó a modificar en la mañana de Salta cuando el cielo amaneció nublado con frío y algo de lluvia. Esto modificó todos los planes que se habían trazado al caer la tarde del sábado cuando la temperatura y el clima eran totalmente diferentes.

Cuando el semáforo se puso en verde Matías Rossi quedó patinando y Rodriguez desde la tercera colocación aprovecho muy bien esta situación. Adelante Canapino largó muy bien.

Cuando transitaban la curva Rodríguez fue a buscar a Canapino. El auto del piloto de San Isidro llegó con mayor velocidad a la mitad de la curva y perdió carga cuando toco la parte trasera del auto de Canapino. El auto de Rodríguez entró en trompo encontrándose de frente al Toyota de Matías Rossi.

Tanto Rossi como Rodríguez debieron abandonar la competencia luego de haber transitado pocos metros de competencia.

"Agustín levanta delante de mí y no puedo evitar tocarlo entrando en trompo y luego me encuentro con Rossi", aseguró Rodríguez.

El primer auto en entrar a cargar combustible fue Diego Azar, mientras Rossi se bajaba de su Toyota masticando la bronca del abandono.

"Una lástima terminar así una carrera muy larga. No largo bien y en la curva uno voy por fuera y lo veo a Rodríguez que se viene encima sin poder hacer nada para evitar el golpe", afirmó Matías Rossi.

Apenas cinco vueltas se habían consumido de la competencia final y Canapino era líder de la carrera con Altuna segundo mientras el local, Oscar Conta se mantenía en la tercera posición.

Gabriel Ponce de León con el equipo Toyota Gazzo Racing se metió cuarto y se mantuvo a un ritmo muy parejo en la primera mitad de competencia. Distanciado del pelotón de punta pero sin rival que moleste su andar.

Urcera estaba quinto sin poder acercarse al piloto de Junín. En la vuelta 18 el auto de seguridad ingresó por el despiste de Juan Bautista De Benedictis y así se neutralizó la competencia.

En la vuelta 21 se puso bandera verde y Canapino aceleró dejándolo a Mariano Altuna en la segunda posición. Esta fue una clara muestra de la contundencia del auto del campeón 2016. Altuna se mantuvo a distancia mientras Oscar Conta soportaba los ataques de Ponce de León.

Después del relanzamiento el panorama de la competencia cambió sensiblemente en relación de la primera parte. Canapino ya se mostraba más firme y veloz aunque Altuna no evidenciaba la exigencia de la carrera.

A esta altura, Conta en la tercera posición ya separado de Ponce de León no podía seguir el ritmo de los punteros.

Atrás lejos de esta discusión, Tadei salía a buscar la posición de Risatti que estaba en la quinta ubicación. Más atrás Guerra, Lucas Valle y Sganga peleaban por la séptima colocación hasta que Antonino tuvo un toque con Krujoski que lo retraso en el clasificador.

La competencia entro en la parte final y varios pilotos empezaron a cuidar el consumo de combustibles. Los punteros no ingresaron para cargar y esto los exigía al final.

Altuna perdió mucho con la punta y esto le permitió a Conta acercarse peligrosamente a la segunda colocación. Junto con el salteño también Ponce de León empezó a mostrarse como una seria amenaza.

Mientras tanto Canapino seguía inmutable su ritmo firme y veloz que lo mantuvo siempre adelante.

La bandera a cuadros se elevó en la recta principal y marcó el triunfo de Agustín Canapino que nunca mostró fisuras en el andar parejo de su Mercedes Benz. Altuna entró a la recta principal en la segunda posición dejando al local Oscar Conta en la tercera posición cerrando su mejor fin de semana en la categoría.



PANORAMA - 35 VUELTAS



1° Agustín Canapino Mercedes Benz 51:05.983 2° Mariano Altuna Chevrolet a 0.731

3° Oscar Conta Mercedes Benz a 1,205

4° Gabriel Ponce De León Toyota a 1,983

5° Ricardo Risatti Mercedes Benz a 2,685

6° Gustavo Tadei Mercedes Benz a 3,094

7° Lucas Guerra Chevrolet a 3,736

8° Lucas Valle Mercedes Benz a 4,050

9° Franco Girolami Mitsubishi a 4,780

10° Diego Azar Mercedes Benz a 5,037

12° Maximiliano Valle Mercedes Benz a 14,571







