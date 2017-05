El Patagónico | Deportes - 08 mayo 2017 "Canelo" Alvarez ahora va por "GGG"

El ex campeón Superwelter OMB y mediano CMB, Saúl "Canelo" Alvarez, superó ampliamente por puntos en 12 rounds, con fallo unánime, a Julio César Chávez Jr. ex titular mediano del CMB, en una pelea sin título en juego, disputada en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos ante 20.510 espectadores.

El kazajo Gennady "GGG" Golovkin, actual campeón mediano del CMB, AMB y FIB, subió al ring cuando finalizó la pelea y "desafió" a Alvarez, reto que aceptó el boxeador de Guadalajara y el cruce se realizará el sábado 19 de setiembre también en Las Vegas.

"Canelo" Alvarez no tuvo inconvenientes y dominó el cruce desde el comienzo hasta el fin. Fue una pelea unilateral dado que, mediante un boxeo claro y efectivo, le propinó un duro castigo a Chávez Jr., que no estuvo a la altura de los acontecimientos y nada hizo para contrarrestar la marcada superioridad de su rival.

Los tres jueces reflejaron con sus guarismos (120-108) lo acontecido en el ring. En los últimos asaltos y cuando el dominio de Alvarez era absoluto, el público muy fastidiado, principalmente con Chávez, coreaba "beso, beso, beso" en clara alusión a la inacción del hijo de la "leyenda" Julio César Chávez, quien "sufrió" el combate sobre el cuadrilátero.

"He demostrado que puedo hacer un montón de cosas en el ring, cualquier cosa que un boxeador puede traer. Demostré que puedo ser yo mismo. Quiero probar algo nuevo. 'GGG' (Gennady Golovkin) tú eres el que sigue mi amigo", desafió el mexicano al kazajo en su cara.

"Esta pelea está hecha. Nunca he temido a nadie desde los 15 años que comencé a boxear como profesional. Cuando nací, el miedo ya se había ido. Nunca he sentido miedo", avisó "Canelo".

"He tenido peleas difíciles y no dudo que (contra Golovkin) será una pelea muy dura, pero como siempre digo, 'Canelo' Alvarez es el mejor, porque peleo contra los mejores", enfatizó.

Golovkin también aseguró estar "listo" para el que consideró será "el reto más grande de su carrera".

"Estoy muy emocionado. Ahora mismo es una historia diferente. En setiembre será una historia diferente. Será una pelea diferente. Será un espectáculo con gran drama", sentenció el invicto campeón mediano CMB, AMB y FIB.

"Primero, quiero felicitar a 'Canelo' y a su equipo. Todos están emocionados por setiembre. 'Canelo' se vio muy bien esta noche y estoy cien por ciento seguro de que es el reto más grande de mi carrera. Buena suerte para 'Canelo' en setiembre", concluyó el kazajo.

Fuente: