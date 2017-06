Cansada del maltrato en la oficina de AFIP explotó en llanto

El momento de tensión ocurrió está mañana y fue captado con un teléfono celular. En el vídeo compartido por una usuaria de Facebook se advierte no sólo el mal trago que pasó la mujer sino también la falta de empatía del empleado que pretendió calmar la situación levantando la voz. No hay insultos en el intercambio de palabras y la mujer expone que no es la primera vez que se encuentran sin salidas a la hora de realizar un trámite en esas dependencias. Su queja es compartida por el resto de usuarios que esperan su turno y acompañan el sentimiento de bronca.

Uno quiere estar al día y tiene que venir acá a mendigar que lo atiendan como un pobre infeliz

"Por favor no me falte el respeto", advierte el empleado de la caja dos y rápidamente la mujer le responde: "¿falta de respeto? Hace tres horas que estoy acá sin entender y no puedo hacer las cosas. Estoy harta. Nos cobran y uno quiere estar al día y tiene que venir acá a mendigar que lo atiendan como un pobre infeliz. Todos los meses que uno viene a pedir una boleta, nos tienen dos o tres horas, le dije al señor que no lo sé hacer. ¿Por qué les cuesta explicar?", le pregunta la mujer llorando.

Quienes esperan su turno para ser atendidos acompañan la queja e incluso le acercan un vaso de agua a la mujer para que se calme. "La señora tiene razón porque uno pierde el tiempo toda la mañana detrás de ellos hasta que se dignan a explicar", murmuraban.

El video del incidente en las oficinas de AFIP fue subido a las redes sociales y en menos de tres horas fue compartido cientos de veces. Entre los comentarios de los usuarios de la ciudad reconocieron las falencias en la atención y compartieron vivencias similares. "Hay muchas personas que no entienden nada de computación, pero a ellos no les importa los largan solos y que se las arreglen como puedan, es muy triste todo esto". "Tal cual como dice la señora, hay que mendigarles ayuda, ellos están hace años y años trabajando ahí, tienen una y mil capacitaciones para aprender y ayudar al contribuyente pero como ahora nosotros nos tenemos que arreglar solitos ellos se lavan las manos.Y como deben estar hartos de laburar te atienden mal, ahora ya que nos roban tanta plata podrían tomar más empleados, no", se preguntó Laura.