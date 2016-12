Cansados de no tener respuestas señalizaron un pozo con pallets

Una residente del barrio Pueyrredón sufrió durante varios meses problemas con el sistema cloacal de su domicilio, por lo que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) inició una serie de trabajos que comenzaron el jueves 14 de abril. Para poder encontrar las fallas en las cañerías decidieron romper el pavimento a la altura de Francisco Behr 50. Una vez solucionado el inconveniente, los obreros se retiraron pero dejaron sin bachear el pozo que habían abierto en la calzada."Los trabajadores vinieron, rompieron y dejaron así como estaba. Nunca más volvieron y cada vez se fue haciendo más grande el pozo", explicó Diego Cárcamo, uno de los empleados de la empresa SPI, que fue una de las afectadas por la obra inconclusa."Por acá (la calzada) pasan camiones, vehículos de empresas y autos de todo tipo. Una empresa acá al lado arregla vehículos y siempre vienen los camiones a dejarlos y todo eso se complica por el pozo. A nosotros no nos corresponde, pero como veíamos que nuestros clientes también estaban golpeando sus autos decidimos tapar el pozo con tierra y los 'viejos' chochos, pero no es la idea", describió.La magnitud del pozo influyó en un choque entre un Chevrolet Corsa y una Toyota Hilux, cuando el auto frenó frente al gigantesco bache. "El pozo esta tan bien puesto que, de alguna manera, los autos se lo tragan de lleno. El 'Corsita' venía ligerito y clavó los frenos pero cuando se quiso dar cuenta la Toyota se la 'clavó' de atrás", graficó Cárcamo.Tras ese accidente, el propietario de la empresa SPI, Pedro Gastón, cansado de no tener respuestas del municipio ni de la SCPL decidió tomar cartas en el asunto. "Decidimos poner un cartel o algo para señalar que hay un pozo porque esto ya es una burla. Vos llamás y te dicen que ya están hechos los reclamos. Te dan los números de reclamo y nunca pasa nada", sostuvo Cárcamo.El cartel está fabricado con pallets y tiene escrito " Peligro . Pozo. 17- 04- 16" en representación a la fecha en el que comenzaron los reclamos por parte de todos los vecinos de la cuadra."ESTO ES UNA BURLA"Los días pasaron y el cartel que colocó la empresa comenzó a viralizarse por las redes sociales y los vecinos pudieron obtener así una respuesta a sus reclamos."Hoy (por ayer) vinieron a cortar acá (la calzada) y nosotros pensábamos que los iban a arreglar pero nos dijeron: 'nuestro trabajo es cortar el pavimento'. Supuestamente, mañana (por hoy) van a venir a ver si vienen a arreglar y si llueve no creo que vengan", consideró Cárcamo."Hablamos con ellos que nunca se identificaron de la Municipalidad o de la SCPL. Le dijimos: 'che le sacamos los pallets por los carteles porque por ahí molesta y queda mal'. Nosotros pensábamos que venían con la señalización que corresponde pero nos dijeron: 'no déjalo, si quedo bien'. Es una burla. Se fueron y ahí sigue estando el cartel".El trabajador sostuvo que los obreros indicaron que no van a reparar completamente la calzada sino que van a aplicar un "parche"."El pozo entorpece la actividad de la zona. Acá funciona los bancos, talleres, empresas y hay casas particulares. Es un peligro. Nosotros tenemos que salir a barrer todos los días porque las piedras saltan para cualquier lado y pueden lastimar a alguien. A un compañero le rompieron un vidrio del auto ¿y quién se hace cargo de eso? Nadie. No es justo", lamentó Cárcamo.