Capsa renovó contrato por el yacimiento Diadema En la escuela 115 de Diadema Argentina, autoridades del Gobierno provincial, del municipio y de la operadora Capsa firmaron la renovación del contrato de concesión para el yacimiento Diadema. "Felicito a la empresa porque en un año duro siguieron trabajando y conservando las fuentes de trabajo", dijo Mario Das Neves, agradeciendo el compromiso de la compañía que también está interesada en el área que hoy explota Sinopec.

A principios de febrero, Capsa deberá presentar el plan de inversión para 2017 en el yacimiento Diadema, área para la cual obtuvo ayer la renovación del contrato de concesión, en un acto que contó con la presencia de autoridades del Gobierno provincial, el municipio y la operadora. Por lo pronto, garantiza un plan de inversión para el año en curso y sostendrá la totalidad de sus 1.200 puestos laborales, generando por día un promedio de 1.900 metros cúbicos de crudo. Capsa sostiene 490 pozos productores y aumentó su producción durante el último año en un 5 por ciento.

El gobernador Mario Das Neves fue quien encabezó la ceremonia, acompañado por el vicegobernador Mariano Arcioni; el viceintendente Juan Pablo Luque; y los titulares de los sindicatos petroleros, Jorge Ávila por convencionales y en nombre de José Llugdar -por Jerárquicos- su adjunto, Luis Villegas.

En este marco, Avila valoró el compromiso de la compañía y auguró que “ojalá podamos trabajar para que esta operadora pueda seguir creciendo porque seguramente siendo tan chiquita y hasta a veces menospreciada por nosotros mismos, nos ha demostrado que cuando hay que poner el hombro se pone a trabajar para mantener las fuentes de trabajo de la familia petrolera".

El dirigente sindical también pidió a las autoridades que a la “hora de hacer un balance pongamos en la mesa quién es quién porque muchas veces se entregan yacimientos a costa de un simple acuerdo que después, cuando vienen estas crisis, quedan encajonados y los trabajadores quedan desocupados y el único que gana es el Correo".



"ESTO ES UN DIA A DIA"

La firma de la renovación del contrato coincidió con el aniversario de la primera mesa de negociación petrolera que se realizó en 2016 en el Salón de los Constituyentes, por la crisis que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge hace más de un año.

El mandatario recordó este hecho y confirmó que en los próximos días se realizará la primera reunión de la Mesa de Energía de Chubut, un logro con el cual el Gobierno provincial y los sindicatos petroleros buscan diferenciarse de sus pares neuquinos, donde aceptaron una dura flexibilización laboral para la explotación del yacimiento Vaca Muerta.

“No fue fácil, pero lo llevamos adelante en un año muy complicado. No está todo resuelto, esto es un día a día”, consideró el gobernador.

“Quería estar para apuntalar todo esto, decirle a la empresa que la felicito porque en un año duro siguieron trabajando y conservando las fuentes de trabajo. No tengo la menor duda de que después de un año en el que escuchamos a todos, está claro que hay operadoras que no pueden estar más en la provincia. Sinopec ya se puede ir yendo porque no le creemos absolutamente nada de todas las propuestas y por supuesto en Capsa, y en algunas otras empresas, vamos a solucionar el problema y vamos a ir bregando por el trabajo", señaló.

El mandatario también sostuvo que quiso estar en la ceremonia para diferenciar las conductas de algunos dirigentes gremiales, en una clara alusión al sindicalista y senador, Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén. “Estos (por Ávila y Llugdar) son dirigentes gremiales que me constan; por eso la única vez en mi vida que participé en una interna expresándome fue en ésta”, aseguró.

"Yo los vi actuar con convencimiento y con fuerza, peleando por la zona en un momento difícil. Sin embargo, yo no vi a esa provincia que tendría que estar trabajando a la par porque imagínense Chubut y Neuquén juntos trabajando a la par... el volumen a la hora de peticionar o gestionar. Pero claro, resultó mucho más fácil al dirigente Pereyra tomar decisiones por la suya. El problema lo va a tener a partir de hoy, que le va a tener que explicar a la gente”, señaló.

La renovación del contrato de Capsa implica la ratificación de los compromisos de inversión por parte de la operadora y el sostenimiento de la paz social. Mientras que por parte del Gobierno provincial y el municipio, es un reconocimiento a este grupo nacional, considerado “uno de los más eficientes de toda la cuenca”, según explicó el ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe.





