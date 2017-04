El Patagónico | Policiales | PROFUGO - 30 abril 2017 Capturaron a "Coti" Ojeda Fernando "Coti" Ojeda fue capturado ayer por personal de la Seccional Quinta durante un procedimiento que se realizó en el barrio 30 de Octubre. Estaba prófugo desde el 4 de marzo, día en el que debió comenzar el juicio en su contra por tentativa de homicidio.

La detención de Fernando Ojeda se produjo durante la tarde de ayer. Fue reconocido por personal de la Seccional Quinta que realizaba tareas en el Sector 5, en el marco de las averiguaciones preliminares que se diligenciaron por un hombre que fue herido de bala. Por el lugar los efectivos cruzaron a Ojeda y lo reconocieron.

Estaba prófugo de la Justicia y el 4 de marzo se ordenó su captura, tras su declaración de rebeldía. Es que ese día debió presentarse a la primera jornada de juicio oral y público, acusado por homicidio simple en grado de tentativa.

La causa por la cual fue investigado y acusado Ojeda tuvo lugar en una casa de calle Quiroga 100 del barrio José Fuchs, durante la madrugada del miércoles 20 de enero del año pasado. En ese domicilio se encontraban cuatro hombres y dos mujeres compartiendo bebidas y en un momento dado –según la Fiscalía- Ojeda se habría levantado y le habría clavado un cuchillo en el pecho a Dicker Bacar sin que existiera discusión previa.

No conforme con ese puntazo, Ojeda habría querido seguir la agresión y los amigos en común tuvieron que intervenir. Uno de ellos habría tomado una pala para golpearlo en la zona de las costillas y la cabeza, para evitar que matara al herido que quedó tirado en el piso.

El mismo relato acusador indica que toda la agresión transcurrió en el interior del domicilio, donde los investigadores horas después levantaron rastros de sangre. El herido fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Regional, mientras el atacante se retiró. Los protagonistas ya habían tenido problemas dos años antes.

El presunto agresor finalmente se entregó en la Justicia y fue imputado por tentativa de homicidio. En el control de detención la Fiscalía pidió la prisión preventiva y la juez natural, Gladys Olavarría, hizo lugar al pedido durante 15 días.

La medida de coerción fue morigerada luego del vencimiento y el imputado continuó todo el proceso con arresto domiciliario, el cual fue levantado el 21 de junio durante la audiencia preliminar, para convertirse en presentaciones cada 15 días ante la Oficina Judicial.

En su acusación, en tanto, la Fiscalía fijó una pretensión punitiva de 4 años y calificó el caso como homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de autor para Ojeda.

En esa ocasión la defensa cuestionó la calificación y propuso la de lesiones graves, algo con lo cual no estuvo de acuerdo el acusador público.

No obstante, la juez entendió que la causa debe ser elevada a juicio con ambas calificaciones y que será el tribunal del juicio el que evalúe cuál de ella es la que se logra probar en el debate y así lo hizo, elevándose la causa a juicio con las dos calificaciones.

Lo cierto es que el acusado no se presentó y hasta ayer se mantuvo prófugo, pero ahora con su detención se deberá reprogramar el debate.



