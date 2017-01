El Patagónico | País/Mundo - 16 enero 2017 Caputo comienza en Londres una gira para endeudarse por u$s 7.000 millones El Gobierno nacional ya tomó el jueves u$s 6.000 millones a 18 meses de plazo, en una operación similar a un préstamo acordado con seis bancos internacionales, a una tasa del 3,8% efectiva anual.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo iniciará hoy en Londres una gira para promover la colocación de hasta u$s 7.000 millones en el extranjero y la plaza argentina, como parte del Programa de Financiamiento, que requiere de la renovación de unos u$s 20.350 millones y la adquisición de otros u$s 20.000 millones de deuda nueva para este año.

Caputo comenzará en Londres con su periplo que lo llevará mañana a Boston, en los Estados Unidos, para seguir en Los Ángeles y concluir el jueves en Nueva York.

Ese día, el ministro y sus colaboradores, buscarán colocar hasta u$s 5.000 millones en el extranjero, y otros u$s 2.000 millones, si también resultan favorables las condiciones, en títulos nominados en pesos, en la plaza local.

Pero antes de salir a realizar esa operación, el Gobierno ya tomó el jueves pasado u$s 6.000 millones a 18 meses de plazo, en una operación similar a un préstamo acordado con seis bancos internacionales, a una tasa del 3,8% efectiva anual.

"Es una forma alternativa de financiamiento que nos permite salir al mercado la semana que viene con mayor tranquilidad a buscar nuevos fondos", reconoció Caputo el jueves durante una conferencia de prensa, al dejar sentado que no habrá apuro en completar los u$s 20.000 millones de nueva deuda que piensan tomar.

Esta suerte de préstamo, denominado REPO, según su sigla en inglés, y en el que el Estado entregó títulos Bonar 2024 como garantía, fue acordado con los bancos Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el JP Morgan, las mismas entidades que el jueves próximo tendrán a su cargo la colocación de la nueva deuda por hasta u$s 5.000 millones, en el mercado exterior.

Ese día también se concretará una colocación a nivel local en pesos por un monto equivalente a entre u$s 1.000 y u$s 2.000 millones de dólares.

Caputo consideró: "es importante si podemos conseguir el 65% del dinero que necesitamos durante el primer mes del año", sin embargo, relativizó la posibilidad de que se excedan en ese monto si las ofertas no son muy buenas ya que "siempre queremos dejar un poco de demanda insatisfecha, porque la experiencia demuestra que las tasas pueden mejorar".

Destacó la decisión de colocar el jueves que viene deuda en pesos en el mercado local por un monto equivalente a u$s 2.000 millones "porque es una forma de alentar la creación del mercado de capitales, algo que no se hace de un día para el otro, pero que resulta imprescindible para que las pymes se puedan financiar a bajas tasas".

Caputo negó que el Gobierno tenga pensado salir a pedirle préstamos al Fondo Monetario Internacional y explicó que existen disponibles alrededor de u$s 3.850 millones provenientes de diversos organismos internacionales, como el Banco Mundial, el BID, y la CAF "que se van a refinanciar".

En ese marco, el ministro rechazó la idea de que "esto es un festival de bonos" y reiteró que "la sustentabilidad del plan financiero está garantizada".

Puso como ejemplo que la deuda neta, aquella que el Estado argentino tiene con acreedores privados, bancos y organismos internacionales, "representa el 29% del PBI, lo que es un tercio de lo que hoy tiene Brasil, por ejemplo, y es la más baja de América Latina".

Incluso, si se suma todo lo que el Estado se prestó a sí mismo, a fin de año, la deuda bruta alcanzaría niveles cercanos al 58% del PBI, un porcentaje equivalente al que había a fines de 2005, luego del canje realizado por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Caputo consideró que "es muy difícil hacer una comparación" con los datos de finales el 2015, cuando asumió Mauricio Macri la presidencia porque "existía un menjunje de números que no decían nada".

Así, las cuentas nacionales no incluían las deudas con los holdouts, y que tenían sentencia a favor de ellos en estrados judiciales, a los que se pagó u$s 9.500 millones en abril de 2016, tras el acuerdo alcanzado.

El ministro también destacó que que este año "las provincias saldrán al mercado a buscar menos fondos que el año pasado" y puso como ejemplo a Chubut, que colocó deuda por u$s 650 millones el año pasado, no tiene previsto emitir nuevos bonos, mientras que la provincia de Buenos Aires, que emitió por u$s 4.000 millones, ahora lo hará por u$s 2.000 millones.

