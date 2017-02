El Patagónico | Deportes - 06 febrero 2017 Carlos Berlocq concretó la hazaña para que Argentina iguale la serie con Italia En un partido suspendido por momentos a causa de la lluvia, el oriundo de Chascomús encontró la llave para doblegar a su rival y dejar atrás el mal comienzo del equipo nacional en Parque Sarmiento. Hoy se juega el quinto punto para la plaza a semifinales de la Copa Davis.

Carlos Berlocq se puso una vez más el traje de "Gladiador" y venció en un partido vibrante a Paolo Lorenzi por 4-6, 6-4, 6-1, 3-6 y 6-3, con una actuación inolvidable que le permitió a la Argentina igualar 2-2 la serie de Copa Davis de tenis ante Italia y así estiró la definición en el Parque Sarmiento hasta hoy en el quinto punto.

Berlocq, nacido en Chascomús y ubicado en el puesto 81 del ranking mundial de la ATP, superó a Lorenzi (43) en cuatro horas y 15 minutos, ante unas 2.000 personas que soportaron estoicamente una jornada impiadosa de lluvia y viento en el Parque Sarmiento, situación que motivó dos interrupciones del partido, iniciado a las 11.00

El "Gladiador", con 34 años recién cumplidos, rindió de menor a mayor y logró uno de esos triunfos que quedará en el recuerdo, ya que jugó bajo mucha presión y sin ningún margen de error, debido a que el campeón de la Davis había caído en los dos primeros puntos de la serie y no podía permitirse una concesión más.

Argentina, campeón de la Davis hace 69 días en Zagreb, se jugará hoy el pase a cuartos de final, desde las 11.00, con el quinto punto entre el zurdo bahiense Guido Pella (84) y Fabio Fognini (48), con la gran posibilidad de revertir una serie por primera vez en la historia, lo que marcaría otro record del equipo.

Es que el campeón quedó 'match point' en contra cuando Italia tomó ventaja el viernes último con los triunfos de Lorenzi sobre Pella por 6-3, 6-3 y 6-3, y de Andreas Seppi ante Berlocq por 6-1, 6-2, 1-6 y 7-6 (8-6).

El equipo dirigido por Daniel Orsanic descontó el sábado con la victoria en el dobles que consiguieron Berlocq y Leonardo Mayer sobre Fognini y Simone Bolelli por 6-3, 6-3, 4-6, 2-6 y 7-6 (9-7).



LA ULTIMA CARTA

En ese contexto salió a jugar Berlocq, un tenista que curiosamente hace ocho días estaba afuera del equipo e ingresó por la lesión muscular que marginó al marplatense Horacio Zeballos, quien había sido designado por Orsanic inicialmente, y terminó siendo el factor clave en la remontada que permitió llegar a la igualdad.

En el partido, Berlocq tuvo el gran mérito de saber esperar su momento. Es decir tuvo paciencia para sufrir el buen nivel de Lorenzi durante el primer set, que estaba igualado 4-4 cuando se interrumpió por espacio de dos horas y media por lluvia. En la reanudación el desarrollo favoreció al italiano.

Lorenzi, muy metido adentro de la cancha, preciso con su servicio y también con la devolución, logró un quiebre que le permitió adelantarse 5-4 y luego cerró por 6-4 en su mejor momento en el partido.

Berlocq no se frustró, al contrario, siguió pegando de derecha y afinó su revés, tanto cruzado como paralelo, así se recuperó de un break en contra (1-2) y se apoderó dos veces del servicio del europeo (2-2 y 6-4) para llevarse el segundo parcial, ante la algarabía del público que festejaba sus corajeadas.

Lo mejor del tenista de Chascomús llegó en el tercer parcial, cuando jugó más profundo y varió sus golpes. Así encontró huecos en la cancha y dominó a Lorenzi ampliamente hasta llevarse el set por un categórico 6-1 con dos quiebres de servicio (3-1 y 5-1). Representó un premio por haber tomado la iniciativa siempre.

El público, que soportaba estoicamente la llovizna y el fuerte viento que atravesaba la cancha y movía mucho la pelota, entonó el clásico "Vamos Gladiador" y eso le dio más fuerzas a Berlocq, quien jamás acusó el trajín del fin de semana.

En el cuarto parcial Lorenzi regresó mentalmente al partido, también ajustó su derecha y logró un quiebre después de mucho tiempo para adelantarse 3-1.

Cuando parecía que Berlocq podía revertirlo, con el marcador 1-4 y sacando 40 iguales, llegó otra vez la lluvia y se paró de nuevo el encuentro.

En la reanudación, el tenista nacido en Roma fue más preciso y no permitió la reacción para llevarse el parcial por 6-3.



LA DEFINICION

En el set definitivo, Berlocq jugó con el alma, ya que físicamente estaba agotado. De hecho acumuló 11 horas y 18 minutos de tenis durante los tres días. Por eso apeló a su experiencia y pensó cada punto, cada pelota, y también se tomó su tiempo para pedirle al público que no cese en su aliento.

Berlocq sacó como nunca antes y lastimó con la devolución. Así quebró a Lorenzi para adelantarse 3-1 y luego estiró a 4-1 con la gente coreando su nombre sin parar y todo el banco argentino alentándolo.

La precisión de su derecha, el revés paralelo y una gran velocidad de piernas para llegar a los drops que le lanzó el italiano fueron sus principales armas. Berlocq pudo haberlo definido antes, pero el árbitro general John Ward corrigió una pelota que había sido dada mala por el juez de línea y eso se lo impidió.

Berlocq no se fue del partido en ese momento, lo manejó muy bien y cerró con su servicio para ganar 6-3 el quinto set, lo que desató la mayor ovación de los tres días de la serie en el Parque Sarmiento.

El "Gladiador" rindió a pleno, aportó dos puntos (el del sábado junto a Mayer) y dejó la eliminatoria igualada. Ahora será cuestión que Pella, el único tenista que estuvo presente en las cuatro series del año pasado (Polonia, Italia, Gran Bretaña y Croacia), genere otro impacto ante Fognini, para volver a hacer historia.

En el caso de ganar, Argentina recibirá a Bélgica en abril próximo por los cuartos de final, y si toca perder, deberá jugar un Repechaje para mantener la categoría en septiembre próximo, algo que intentará evitar el bahiense Pella.

