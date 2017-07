El Patagónico | Deportes | ARTES MARCIALES - 14 julio 2017 Carlos Gómez fue galardonado con el X Dan en el taekwondo El gran maestro comodorense fue honrado con la nueva graduación de X Dan (AITF) en el Seminario de los 50 Años del Tae Kwon Do en Argentina, desarrollado en Munro. El gran evento contó con la presencia de los tres pioneros de la disciplina en el país, Han Chang Kim, Nam Sung Choi y Kwang Duk Chung, discípulos directos del General Choi, fundador del arte marcial.

El gran maestro comodorense Carlos Gómez fue honrado con la nueva graduación de X Dan (AITF) en el Seminario de los 50 Años del Tae Kwon Do en Argentina, desarrollado en Munro (Buenos Aires). El gran evento contó con la presencia de los tres pioneros de la disciplina en el país, Han Chang Kim, Nam Sung Choi y Kwang Duk Chung, discípulos directos del general Choi, fundador del arte marcial.

El 50º Aniversario del Tae Kwon Do en Argentina fue un evento que se realizó a mediados de junio en el Club Grossby de la localidad de Munro (Vicente López, Buenos Aires), al cual asistieron el gran maestro Carlos Gómez y otros once cinturones negros de Comodoro Rivadavia.

Además del seminario, se celebró una cena de agasajo a los tres pioneros del Tae Kwon Do en Argentina, los Grand Grand Master (GGM) Han Chang Kim, Nam Sung Choi y Kwang Duk Chung, éste último del cual Carlos Gómez es discípulo directo, enmarcados en la All International Tae Kwon Do Federation (AITF).

Junto a Gómez (X Dan), visitaron el seminario Lorena María Concha (II Dan), Marco Antonio Doro (3º Gup), Noelia Belén Rivas (I Dan), Guillermo Van Domselaar (I Dan), Tadeo Agustín Carrazán (II Dan), Luis Ignacio Molina (IV Dan), Miguel Angel Agüero (III Dan), Luis Ayala (I Dan), Víctor René Figueroa (I Dan), Daniel Lafuente (IV Dan) y Santiago Martínez (IV Dan).

Tras el seminario el gran maestro Carlos Gómez fue galardonado con el X Dan (décimo dan), máxima categoría de las artes marciales, implementada por el GGM Kwang Duk Chung, fundador del All International Tae Kwon Do Federation.

"Fue algo inédito, no sé cuándo vamos a ver de nuevo a los tres pioneros del Tae Kwon Do en Argentina. Disfrutamos del encuentro, disfruté de mi maestro Kwang Duk Chung, y es algo muy importante para la gente de la Patagonia. De sorpresa obtuve la categoría máxima, en Tae Kwon Do no hay X Dan, pero el maestro Kwang Duk Chung incorporó la categoría, porque en otras artes marciales existe como supremo galardón. Lo incorporó para darle un mérito más a los grandes maestros, porque dice que es mejor disfrutarlos en edad joven, y no un maestro que tiene 80 o 90 años, que obtiene la décima categoría y no se puede disfrutar esa categoría", comentó Carlos Gómez (X Dan).

"Por ello me consideró a mí y otros grandes maestros para darnos la categoría. Habló también de mí como pionero de la Patagonia. Para mí, para mi gente, y para el Tae Kwon Do es importante poder estar con estas personas", agregó Gómez.

"Es una emoción muy grande tener un aniversario, hace cincuenta años trajimos el arte marcial en el barco con Han Chang Kim y Nam Sung Choi. Hemos disfrutado la presencia de otros grandes maestros, y creo que es un testimonio del camino que hacemos con el Tae Kwon Do para promoverlo, no como cosa de política o economía, sino de seguir el camino. El nombre de ITF está mal usado, en mi vida luché para salvar a la ITF, pero cuando el ITF fue raptado políticamente por gente de otros países, yo creo que hoy ITF original ya no existe más. Hay gente que usa el nombre de ITF falsamente para beneficio político y económico, por eso yo no estoy más en ningún ITF", comentó el GGM Kwang Duk Chung en entrevista a Mundo Marcial Online, y también explicó el motivo de promover a ocho grandes maestros a la categoría de décimo dan.

"Yo puedo ser discípulo directo del general Choi, pero yo no vivo en doctrina de general Choi, porque yo vivo en mi doctrina. Cuando se trata de mis alumnos y discípulos que están conmigo 50 años desde cinturón blanco, que practican y siguen su camino durante 50 años, entonces merecen subir un grado más que noveno dan. Entonces le subo el grado mientras que está vivo y joven, para que disfrute el grado de decimo dan con gran honor. Por eso es que yo les otorgué a ocho personas el décimo dan", explicó Kwang Duk Chung.





