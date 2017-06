El Patagónico | Regionales - 13 junio 2017 Carlos Linares afirma que en Camarones no hubo lanzamiento

El intendente Carlos Linares aseguró ayer que el sábado, luego del Congreso Provincial que el PJ realizó en Camarones, no "hubo lanzamiento alguno" de su precandidatura a la gobernación. "Solo hubo un pedido o un deseo del militante, que tiene todo el derecho a expresarse", dijo. En tanto, el vicepresidente del Banco Chubut, Pablo Das Neves, consideró que "Linares está más preocupado por actos de este tipo que en lo que pasa en su ciudad".

El acto partidario que se realizó el sábado en Camarones, luego de la reunión del Congreso Provincial del Partido Justicialista (PJ), sigue dando que hablar. Para el intendente Carlos Linares y el titular del partido, Ricardo Mutio, fue espontáneo, en tanto que para funcionarios del gobierno y para dirigentes de Chubut Somos Todos todo estaba preparado.

Luego de la reunión donde se ajustaron algunos artículos de la Carta Orgánica del PJ, y fuera de las instalaciones en las que sesionó el Congreso, el sábado se realizó un acto donde gran parte de la militancia presente, entre ellas la columna de la UOCRA y otros gremios que llegaron desde Comodoro, impulsaron al intendente Carlos Linares como precandidato a la gobernación.

"No hubo lanzamiento, como algunos quieren hacer creer", dijo ayer el intendente Carlos Linares cuando, en diálogo con Radio Del Mar, aseguró que lo que sucedió fue que "de manera espontánea; el militante hizo oír su voz. Todos estábamos muy contentos con lo que pasó en el Congreso y luego se originó esto, donde la gente se expresó. En este momento no hay candidatura al 2019, ni mucho menos", indicó el jefe comunal.

El titular del Ejecutivo municipal señaló que "lo que necesita el justicialismo es tener una voz muy clara respecto a lo que está pasando en Provincia y Nación. Hay que ser respetuosos de la gente, que tiene todo el derecho a decir lo que siente y lo que piensa, pero yo tengo la cabeza fría porque la ciudad está en un momento muy delicado y no podemos perder tiempo con otras cosas. Lo que no vamos a hacer es ponerle un bozal a la gente", insistió.

En el mismo tono, Linares lamentó que "la oposición, y sobre todo el gobierno, se agarre siempre de lo que hacemos o decimos para salir a criticar. El justicialismo no va a elegir sus candidatos a dedo. Habrá que ver qué pasa de acá hasta el 24, pero luego queda claro que nuestros candidatos representarán al modelo que estaba vigente antes de 2015, y el resto al actual. La gente va a poder votar por lo que considera que es mejor, y solo tendrá que ver cómo estaba antes y cómo está ahora", enfatizó.



"ES PARA TAPAR SU MALA GESTION"



Desde el gobierno provincial el vicepresidente del Banco Chubut, Pablo Das Neves, criticó ayer lo ocurrido el sábado en Camarones que, dijo, "es una clara demostración de cómo se puede manejar la provincia en el caso de que alguna vez Linares acceda al gobierno".

También en diálogo con Radio Del Mar, el dirigente de Chubut Somos Todos sostuvo que "es lamentable que Linares esté más preocupado por este tipo de actos que por su ciudad que, como todos sabemos, está en una situación de catástrofe. Lo digo con conocimiento porque en lugar de hacer cosas por Comodoro, llamó a funcionarios provinciales para que le presten el gimnasio de Camarones", sostuvo.

Tomando como punto de partida cómo quedó Camarones tras el acto, que insistió no fue espontáneo, el hijo del gobernador aseguró que "el gobierno de Linares sería eso, puro 'patoterismo'".

Finalmente aseguró que "ni al gobierno ni al partido el lanzamiento a la gobernación nos preocupa porque entendemos que puede tener que ver con una idea para tapar una pésima gestión o huir hacia adelante en la interna salvaje que, en su gabinete, tiene entre el secretario (Leonardo) Rocha y el vice intendente, Juan Pablo Luque", concluyó.

