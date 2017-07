Carlos Linares resaltó la independencia económica del municipio

Carlos Linares volvió a referirse a la autonomía económica con la que cuenta el municipio, que posiciona a Comodoro Rivadavia como ciudad referente en la región. "Esta es una ciudad que, en lo que va de esta gestión, no recibió un solo peso por parte del Gobierno provincial y aún así puede seguir adelante con todas las actividades que ya forman parte de su impronta", expresó.

En ese contexto mencionó que la realización de la Feria del Libro, las colonias de verano para niños y adultos, la recuperación de los festivales tradicionales, las murgas, los festejos por el aniversario y el sostenimiento del Plan Calor, "son algunas de las iniciativas millonarias que pueden mantenerse en el tiempo sin ningún tipo de subsidio por parte de Provincia".

"Estos son los sellos característicos de la ciudad, la agenda permanente que tenemos en Comodoro, y podemos sostenerlos con recursos propios, a pesar de la crisis", subrayó Linares.

También valoró "el acompañamiento de las empresas que funcionan en la ciudad, que tampoco pasan un buen momento y, sin embargo, no dejan de colaborar".

No obstante, el intendente remarcó: "si bien es destacable la autonomía de nuestro municipio, sabemos que nos quedan muchas cosas por hacer y que se suman nuevas problemáticas en función de la crisis que se vive a nivel país. Me angustian y preocupan los trabajadores en las calles, las familias que ya no llegan a fin de mes, los índices de desnutrición en aumento, pero estas cosas nos ayudan a incrementar nuestras acciones para sortear cualquier obstáculo".