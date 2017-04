Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | BOXEO - 30 abril 2017 Carlos Santana buscará volver a la senda del triunfo ante Walter Díaz Tiempo de redención para el comodorense Carlos Santana (11G, 1P) que este viernes volverá a subirse al cuadrilátero del gimnasio municipal 1 –mismo escenario donde perdió el invicto por fallo unánime ante el pampeanos Víctor Cabral el pasado 17 de febrero- para medirse ante el oriundo del partido bonaerense de La Matanza, Walter Díaz (10G, 10P, 1E) por la categoría welter junior, según informó a El Patagónico el promotor local Vicente "Vasco" Arisnabarreta.

"Walter Díaz peleó con los mejores. Y eso de por sí ya es garantía es que va a ser una pelea de jerarquía", adelantó el promotor de piñas del sur producciones.

Para "Santanita" será su 13° presentación en el terreno rentado ante rival que viene de una larga inactividad, porque su última presentación fue en 2015.

Entre a quienes enfrentó figuran Elías Vallejos, Sergio Gil, Jacinto Gorosito, Juan Ramón Solís; Luis Rueda -perdió por puntos-, Raul Centeno; Germán Benítez y Leandro Almagro, ex rival en el debut pro de Lucas Matthysse a quien enfrentó en dos oportunidades. En las dos últimas superó a Adrián Flamenco y a Julio César Ruíz, en Mar del Plata y por nocaut solo en dos ocasiones.

"En combate de semifondo va a ir David Farfán de Camioneros ante Jorge Ñanco de Trelew, en pelea amateur por la división Pluma", adelantó.

El martes, en lugar a confirmar sería la presentación del festival "El Padre de los Eventos", dado que la cartelera no solo contempla a números boxísticos sino también cuatro peleas de kick boxing, donde el número principal será cuando la campeona argentina Cintia Guichapani (Achaval Competición) se mida con Soledad Suárez.

"La velada también va a contar con el debut del hijo de un ex boxeador, cuando se suba Eric Herrero de Camioneros ante Axel González de Puerto San Julián. Primero irán las peleas de boxeo y luego las de kick boxing", concluyó Arisnabarreta.



