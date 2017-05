Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | BOXEO - 05 mayo 2017 Carlos Santana se cruzó en la balanza con Walter Díaz En la tarde de ayer se realizó el pesaje oficial en el gimnasio del Sindicato Camioneros, donde el comodorense no tuvo problemas y acusó en la báscula un peso de 63,600 Kg, mientras que su oponente pesó 64,700 kg para el combate profesional. El festival denominado "El Padre de los Eventos" sumará en esta oportunidad cuatro combates de Kick Boxing con la presencia estelar de Cinthia Guichapani, quien se enfrentará a Mirna Suárez.

El festival "El Padre de los Eventos" promete un buen espectáculo para esta noche en el gimnasio municipal 1 donde habrá boxeo y kick boxing, en un evento que lleva la marca del "Vasco" Arisnabarreta.

En el combate estelar se presentará el crédito local Carlos Santana, quien ayer se cruzó en la balanza con su oponente que tuvo que subir a la báscula totalmente desnudo para dar el peso. El comodorense acusó 63,600 Kg en el Sindicato Camioneros donde se desarrolló ayer a la tarde la ceremonia de pesaje, mientras que su rival subió a la balanza en segundo término, y pesó 64,700 Kg. Una diferencia de un kilo cien entre rivales para cerrar la velada en Aristóbulo del Valle y Viamonte.

El semifondo boxístico lo animará David Farfán del Sindicato Camioneros frente al trelewense Jorge "Topo" Ñanco, quienes hoy por la mañana realizarán el pesaje.

Por otra parte, el kick boxing suma su espectáculo con varios combates. La pelea de fondo tendrá a Cinthia Guichapani ante Mirna Suárez, que llega desde Lanús, en lo que será una pelea correspondiente a la categoría hasta 49.500 Kg, pactada a tres rounds.

En la antesala habrá tres duelos más donde Lucas Muñoz del Team Muñoz, se mide con Mauro Cifuentes, representante del Gym Fight Club en la categoría hasta 75Kg. Otro de los combates Adrián Avilés de Alvar Team, chocará con Jesús Carrizo del Team Runs en la rama hasta 67Kg, al igual que se medirán en el cuadrilátero otro discípulo del Team Muñoz, Cristian Guantay contra Carlos Ramos del Gym Fight Club en la rama de 73Kg.



PROGRAMA (21:00)



BOXEO

Eric Herrero (Sindicato de Camioneros) vs Axel González (San Julián).

Ezequiel Mansilla (Sindicato de Camioneros) vs Samuel Rey (San Julián).



Semifondo

David Farfán (Sindicato de Camioneros) vs Jorge "Topo" Ñanco (Trelew).



Fondo

Categoría Superligero - 6 rounds

Carlos Santana vs Walter Díaz (Moreno).



KICK BOXING

A 3 rounds

Lucas Muñoz (Team Muñoz) vs Mauro Cifuentes (Gym Fhigt Club) categoría hasta 75Kg.

Adrián Avilés (Team Alvar) vs Jesús Carrizo (Runs Team) categoría hasta 67Kg.

Cristian Guantay (Team Muñoz) vs Carlos Ramos (Gym Fight Club) categoría hasta 73Kg.



Fondo

Cinthia Guichapani (Gym Fight Club) vs Mirna Suárez (Lanús; K-Box) categoría hasta 49,500Kg.



