Carlos Tevez cada vez más cerca de China

Luego de su actuación espectacular en el triunfo del superclásico, el capitán y emblema xeneize mantiene en vilo a todos con su decisión sobre la multimillonaria oferta del Shanghai Shenhua de China. El entrenador uruguayo del equipo chino, Gustavo Poyet, enfatizó que espera contar con el delantero, pero se mostró cauto porque sostuvo que no se quiere "ilusionar".

"Yo hasta que no lo vea a Carlos acá y le dé la mano, seguro no voy a estar", sostuvo Poyet en una entrevista con radio Continental, y agregó: "Ojalá se pueda dar pero no me quiero ilusionar".

"Hay una oferta y un esfuerzo del club importante, pero también hay otras cosas, de Boca, la hinchada, la gente y la familia", señaló Poyet.

El equipo chino, en el que jugaron hace algunas temporadas Rolando Schiavi y Patricio Toranzo, tiene actualmente como extranjeros a los colombianos Freddy Guarín y Giovanni Moreno, ex Racing, y al nigeriano Obafemi Martins.





En tanto, en Buenos Aires, su compañero Juan Manuel Insaurralde pidió que el capitán se quede en el club al sostener que es el alma del grupo.

"Queremos que Tevez se quede con nosotros, es el alma del grupo", sostuvo Insaurralde. Y agregó: "Junto con Fernando Gago son los dos grandes referentes que le hacen muy bien al grupo".

Por último, el entrenador Guillermo Barros Schelotto confió este miércoles que hablará con Tevez después del partido del domingo frente a Colón pero adelantó que el ídolo xeneize sabe que todos quieren que siga.

"Con Tevez voy a hablar después del partido con Colón. No he hablado del tema pero Carlos sabe que lo queremos, que se quede y siga con nosotros, pero hay decisiones que van más allá de lo económico y lo deportivo y no podemos presionar desde un lugar público", dijo Barros Schelotto en la conferencia de prensa.