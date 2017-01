El Patagónico | Deportes - 14 enero 2017 Carlos Tevez se despidió de los hinchas de Boca con un video "A veces hay que tomar una decisión porque uno sabe lo que es estar en el día a día del club que ama y las presiones que uno tiene, más con todo el cariño y el apoyo recibido de parte de los dirigentes, del cuerpo técnico, de los compañeros y la gente", justificó.

Carlos Tevez se despidió ayer de los hinchas de Boca Juniors mediante un video antes de sumarse a su nuevo club, el Shanghai Shenhua de China, y se excusó por la metodología al admitir que no le resultó fácil tomar esa decisión ni comunicarla.

"Primeramente quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño, por todo el amor que siempre me brindaron y me van a brindar. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarla", afirmó el jugador en una publicación de un minuto que posteó en las redes sociales.

El delantero se resignó ante el hecho de "no ser más jugador del club que ama por distintas circunstancias a las que lleva la vida" e insistió con que "las presiones" sufridas durante su estadía en Boca fueron las que precipitaron esa determinación.

"A veces hay que tomar una decisión porque uno sabe lo que es estar en el día a día del club que ama y las presiones que uno tiene, más con todo el cariño y el apoyo recibido de parte de los dirigentes, del cuerpo técnico, de los compañeros y la gente", justificó.

Sentado sobre un sillón de color claro, vestido con short blanco y remera deportiva gris, el "Apache" comentó que no se sentía "al cien por cien" para continuar en el club 'xeneize'.

"Creía que tenía que estar al cien por cien y no podía, eso se me pasó por la cabeza. Y mi idea siempre fue que si no estaba al cien por cien no podía seguir en el club", concluyó el futbolista en un video que dejó trascender su incomodidad al momento de emitir el mensaje.

La forma en la que Tevez salió de Boca, antes del término de su contrato en junio próximo, generó polémica y desilusión en un sector de la hinchada, a la que le había prometido comunicárselo de manera directa una vez que decidiera su futuro a partir de este año.

El ex jugador de Manchester City y Juventus de Italia, entre otros, aseguró que ello ocurriría durante sus vacaciones, una vez terminada su participación en el Campeonato de Primera división y concretado su casamiento, que festejó con una fastuosa boda del 22 al 24 de diciembre en Uruguay.

Sin embargo, durante el receso de fin de año, trascendió una foto de Tevez con la camiseta del club chino, que fue tomada en un hotel porteño antes del último partido de 2016 ante Colón de Santa Fe en La Bombonera.

Y en paralelo, Boca emitió un comunicado en su página web mediante el que hacía oficial la transferencia del jugador, por la que percibirá una compensación superior a los 10 millones de dólares pero inferior a los 20 que estipulaba el contrato como cláusula de rescisión.

Por entonces, Tevez gozaba de su luna de miel en Cancún, México, y desde allí partió a su nuevo destino, con escala en Dubai (Emiratos Arabes), sin volver a Buenos Aires para brindar una conferencia de prensa como esperaban muchos fanáticos boquenses.

El delantero ya se realizó la revisión médica en esa ciudad de Medio Oriente y en las próximas horas se sumará al plantel del Shanghai Shenhua que realiza su pretemporada en Okinawa, Japón.

El club chino le pagará un contrato de dos años por un monto global de 20 millones de euros libres de impuestos y cumplida la primera temporada acepta que el futbolista rompa ese vínculo sin indemnización pero sólo para regresar a Boca.

Fuente: