El Patagónico | País/Mundo - 12 junio 2017 Carolina Píparo reconoció que está dispuesta a ser candidata por Cambiemos

Carolina Píparo, la mujer que perdió un embarazo tras una salidera bancaria, consideró ayer que "es importante tener el voto más allá de la voz", al admitir su disposición a aceptar una precandidatura por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

"Yo creo que sí (aceptaría la postulación) porque creo que es importante tener el voto más allá de la voz, pero tampoco me desvela porque siento que ahora me están escuchando", afirmó sobre una posible precandidatura como diputada por la alianza oficialista.

Durante el programa "Almorzando con Mirtha Legrand," que se emite por Canal 13, Píparo reveló ayer que desde 2014 participa dentro del espacio de Cambiemos, puntualmente en la Fundación Pensar.

Acerca de su eventual postulación, dijo: "obviamente son temas que se hablan pero yo muy estoy conforme con el rol que a mí me han dado porque tengo voz, no tengo votos".

"Muchas víctimas comenzamos a tener voto ahora, pero no hay nada confirmado, no hay una propuesta concreta", destacó.

La mujer fue asaltada en La Plata el 29 de julio de 2010, estando embarazada de ocho meses. Como consecuencia de los disparos que sufrió debieron practicarle una cesárea y días más tarde falleció su bebé.





Fuente: