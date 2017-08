Carrió: "bastaría que no haya gobierno en Tierra del Fuego"

La precandidata a diputada por la Ciudad del PRO, Elisa Carrió, pronunció una polémica frase al debatir sobre la coparticipación federal en un programa de televisión, la cual generó el repudio de funcionarios y dirigentes políticos de la provincia de Tierra del Fuego.

"Bastaría que no haya gobierno, repartir el dinero que llega y no tener problemas", aseguró Carrió acerca del dinero que le corresponde a la provincia fueguina en concepto de coparticipación. "Tierra del Fuego recibe un despropósito per cápita", agregó la precandidata.

En respuesta, funcionarios y dirigentes políticos fueguinos y dirigentes de la mayoría de los espacios salieron a rechazar las declaraciones de Carrió.

"Hay dirigentes que creen que Argentina es la Capital. Nosotros siempre vamos a defender a los fueguinos y a trabajar por un país más federal", dijo la gobernadora Rosana Bertone, en respuesta a Lilita.

Bertone le adjudicó a Carrió "carecer de información" y poseer "poca visión federal", además de "cuestionar los recursos de Tierra del Fuego desde la comodidad de Capital Federal, el distrito más rico del país".

También salieron a cuestionar los dichos de Carrió la ex gobernadora Fabiana Ríos, su antigua aliada; el presidente del PRO, Héctor Stefani; la senadora nacional Miriam Boyadjian, del Movimiento Popular Fueguino; y el diputado nacional Martín Pérez, del Frente para la Victoria.

