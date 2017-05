Carrió: "el Presidente tiene que decidir a quién defiende"

La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) afirmó que es "objeto de espionaje permanente", y pidió la "destitución" de la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani, sobre la que dijo estar "esperando la decisión presidencial", según se lo comunicó al jefe de Gabinete Marcos Peña el lunes último.

"Pido su destitución. Estoy esperando la decisión presidencial, se lo comuniqué al jefe de Gabinete el lunes", dijo Carrió, tras acusar a Majdalani de operaciones de espionaje en su contra, y marcó: "No sé qué voy a hacer si la sigue sosteniendo".

"El Presidente tiene que decidir a quién defiende", manifestó Carrió en una entrevista que concedió a radio Mitre.

Allí, la diputada recordó que "hace seis meses" le solicitó una reunión a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia pero sostuvo que "nunca" la citaron porque Majdalani "maneja la bicameral".

Y "nadie te defiende", añadió, en la misma línea de sus declaraciones del lunes último, cuando en declaraciones televisivas se preguntó: "¿Quién me va a defender a mí señor Macri, que siempre pongo la cara por usted? Yo tengo que acusar a todos y defender a un montón más. Y a mí ¿quién me defiende?".

Carrió afirmó que "siempre" sufrió espionaje, condenó que "cualquier gobierno de cualquier signo haga espionaje político" y agregó: "Me parecer de terror, pero ahora están las pruebas".

Vale recordar que la socia política de Cambiemos reapareció días atrás en las redes sociales, y apuntó contra el sistema político y judicial, por "proteger" el exministro de Planificación, Julio De Vido, en el marco de la causa Lava Jato.

"Hay lobby para evitar que se lo complique, y para ocultar el dinero de las campañas políticas. Todo para que no se sepa quiénes recibían las coimas. Lo cuidan (al exfuncionario) porque puede hablar y comprometer a empresarios, banqueros, jueces, miembros del Tribunal Supremos... a todos", sostuvo la legisladora en ese momento.

Y completó: "Cuando digo todos, esto incluye a algunas personas del gobierno porque la relación con (el apellido) Macri y De Vido es obvia... en el Correo se nota claramente. Digo que algunos pueden estar (involucrados), no Mauricio, ni (Gustavo) Arribas (el titular de la AFI)", diferenció.

En tanto, opinó que "actúa muy bien la Unidad de Investigación Financiera (UIF)".

"A mí no me va a cerrar la limpieza... no voy a cejar por más denuncias falsas que me hagan. La persecución forma parte de mi vida política y yo me siento alegre porque 'alegre sean los perseguidos'", agregó en alusión a las escrituras bíblicas.

"Soy socia y parte del gobierno de Cambiemos y mi relación con Mauricio Macri es excelente", subrayó Carrió, apreciaciones que se conocieron luego de declaraciones radiales en las que había pedido la destitución de Majdalani de la AFI, a quien le atribuye espionaje en su contra.

