El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 21 mayo 2017 Carrió habló de todo: elecciones, Cristina, Macri y Odebrecht Por otra parte, al ser consultada respecto a una eventual postulación de la ex jefa de Estado en las próximas elecciones legislativas, Carrió señaló: "¿Qué problema hay? Me parece bárbaro que vayan Aníbal Fernández, Cristina, que vayan todos, que se presenten y sean derrotados en la propia Provincia de Buenos Aires".

Reapareció en los medios la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y habló de todo: las expectativas electorales de Cambiemos, la posibilidad de que se presente como candidata Cristina de Kirchner, y las investigaciones en torno al presidente Mauricio Macri, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, y la causa Odebrecht.

Carrió aseguró que el frente Cambiemos "va a ganar" las elecciones legislativas, al tiempo que consideró que le parece "bárbaro" que la expresidenta Cristina Kirchner "se presente y sea derrotada en la propia Provincia de Buenos Aires".

Luego de que se definiera que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales del oficialismo por la Ciudad de Buenos Aires, la ideóloga de Cambiemos señaló que va a "acompañar" al ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien se encamina a ser el postulante a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires.

"Yo lo voy a acompañar, para mí que fue una liberación enorme y creo que Cambiemos va a ganar y esperamos hasta último momento por si la situación era más difícil, pero la decisión de (la gobernadora bonaerense) María Eugenia (Vidal) fue que fuera Esteban Bullrich y que yo fuera a la Capital. Yo lo único que quiero es colaborar", resaltó.

Por otra parte, al ser consultada respecto a una eventual postulación de la exjefa de Estado en las próximas elecciones legislativas, Carrió señaló: "¿Qué problema hay? Me parece bárbaro que vayan (el exjefe de Gabinete) Aníbal (Fernández), Cristina, que vayan todos, que se presenten y sean derrotados en la propia Provincia de Buenos Aires".

"Si Cristina lo puso a Aníbal y ahora Aníbal la pone a Cristina, me parece maravilloso", añadió.

Por otro lado, Carrió sostuvo que integrantes del gobierno "no quieren" que se conozca el trasfondo de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato porque "protegen al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández" ya que "todo el sistema político, judicial y empresarial" está involucrado.

En tanto, insistió en que es la "única empobrecida lícita" dentro de la política, en el marco de la causa donde fue imputada por supuesto enriquecimiento ilícito, denuncia que volvió a atribuir a "operaciones de sectores de la SIDE, de la Provincia de Buenos Aires y del Poder Judicial".

"Todo el sistema político y judicial está destinado a proteger a De Vido (en la causa Lava Jato). Hay lobby para evitar que se lo complique, y para ocultar el dinero de las campañas políticas. Todo para que no se sepa quiénes recibían las coimas. Lo cuidan (al ex funcionario) porque puede hablar y comprometer a empresarios, banqueros, jueces, miembros del Tribunal Supremos... a todos", sostuvo la legisladora en Radio Mitre.

Y completó: "Cuando digo todos, esto incluye a algunas personas del gobierno porque la relación con (el apellido) Macri y De Vido es obvia... en el Correo se nota claramente. Digo que algunos pueden estar (involucrados), no Mauricio, ni (Gustavo) Arribas (el titular de la AFI)", diferenció.

En tanto, opinó que "actúa muy bien la Unidad de Investigación Financiera (UIF)".



ALEGRES SEAN LOS PERSEGUIDOS



"A mí no me va a cerrar la limpieza... no voy a cejar por más denuncias falsas que me hagan. La persecución forma parte de mi vida política y yo me siento alegre porque 'alegre sean los perseguidos'", agregó en alusión a las escrituras bíblicas.

Según Carrió, "lo que no puede pasar es que no se condene a los corruptos, que no salgan a la luz los Kirchner, los Aníbal Fernández, que tienen conexión con todos los negocios, desde la efedrina hasta los puertos. Si esto no se da a la luz, no hay Lava Jato en la Argentina", definió.

Por eso, remarcó que "el gobierno tiene que investigar" lo que hace "seis meses" viene denunciando "sola", en relación a la causa Odebrecht, e insistió en que "el Presidente no tiene nada que ver y Arribas tampoco".

"Yo vengo denunciando sola, no tengo la más mínima cobertura. La única que vive en casa alquilada soy yo, la única empobrecida lícita de la política, que me llevo el matrimonio, los bienes y la salud, porque son todos unos hipócritas", concluyó.

Cuando le consultaron sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y si debía 'estar presa', Carrió dijo: "Yo no puedo creer que los que se robaron todo no tengan prisión preventiva" y se preguntó: "Por qué tienen prisión (el empresario Lázaro) Báez y no De Vido".

En este sentido comparó con la detención de la titular de la Tupac Amaru, Milagro Sala, al considerar que "hay un trato discriminatorio entre pobres y ricos" debido a que la líder del movimiento social está detenida y la ex presidenta no.

"Que vaya por el mundo una persona procesada en dos causas muestra que hay trato discriminatorio respecto de los pobres y los ricos. Está presa Milagro Sala pero están libres los que operaron todo esto como De Vido", remató.



Fuente: