Carrizo visitó las instalaciones de CABIN

Acompañado por la diputada Viviana Navarro, el dirigente de Chubut Somos Todos y delegado local del IPV, se acercó al Centro de Aplicaciones Bionucleares para interiorizarse respecto a la deuda PAMI todavía no saldó. La defensa de la economía del centro oncológico para el funcionario excede a la dirigencia local debe involucrar a toda la provincia.

En el marco de las reuniones que se mantienen con distintos entes, instituciones y vecinales de toda la ciudad, el delegado Zona Sur Del Instituto Provincial de la Vivienda, Daniel Carrizo días pasados mantuvo una extensa charla con el director del Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN), Jorge Brugna, donde se interiorizó de los inconvenientes producidos por la falta de pago en prestaciones, deuda que mantiene PAMI con el centro, ya que la misma superó el monto de 3 millones de pesos, y las posibles soluciones inmediatas de ello. Del encuentro además participó la diputada provincial por el Frente Para la Victoria, Viviana Navarro.

"PAMI incumple con el pago de algunas prestaciones, esto es por demás preocupante por la capacidad de respuesta ante la demanda de los pacientes", expresó Carrizo. "El problema más importante es que PAMI, paga lo que quiere y cuando quiere. No hay una razón acerca de porque hay prestaciones que no se pagan desde octubre, ya que estas no están cargadas en el sistema", detalló el dirigente de Chubut Somos Todos.

Al ser consultado por Carrizo sobre la baja de prestaciones, el director de CABIN afirmó que "este mes dejaron de pagar quimioterapia, pero autorizan a pacientes. Es como si tuvieran un tope y este tipo de cuestiones hacen que sea muy difícil", dijo y agregó que "cuando fuimos a preguntar, se nos dijo que iban a averiguar y es difícil que las autoridades de PAMI local no sepan qué es fuera de rango. Y por eso nos fuimos con bastante intranquilidad".

Por su parte, el doctor Jorge Brugna sostuvó que "esperemos que entre otro monto durante esta semana", dijo al reiterar que la deuda vencida supera los 3 millones pesos.

En este escenario para Carrizo, el problema del CABIN excede las fronteras de Comodoro porque "aquí no solamente se atiende a personas de Comodoro Rivadavia, sino que se trata a personas de todas las provincias del país, y un alto porcentaje de ellas, no cuentan con ninguna prestadora médica y el mismo centro amortiza esos gastos", agregó que "toda la comunidad debe ponerse al frente en la defensa del centro, ya que CABIN es de todos, estaremos a disposición para la realización de las gestiones que se requieran", sentenció Carrizo.