Carta de la joven abusada por Alexis Zárate: "nunca quise arreglar, sólo busqué justicia"

La actriz Malena Pichot fue la encargada de difundir el descargo de la joven, minutos después que la Justicia lo condenara a pasar 6 años en prisión por haber abusado de ella. El mensaje se viralizó en cuestión de minutos y en él se refleja el dolor y la angustia de Giuliana.

"Fui abusada el 16 de marzo de 2014 por Alexis Zárate, luego violentada por mi ex pareja Martín Benítez (actual jugador titular de Club Atlético Independiente) quien no me cuidó, quien me pidió que no denunciara porque podía perjudicar su carrera. Luego por Nicolás Pérez quien no me permitía salir de ese departamento y claro cubre a su amigo. Luego nuevamente por la justicia con la constante anulación de pericias, por obstrucción permanente del proceso".

"Alexis Zárate no estuvo ni cinco minutos demorado en una comisaría. No iba a las pericias, siguió jugando en la primera de Independiente, mientras yo sufría. Llegué a juicio, después de tres años y medio, con el dolor que eso conlleva. No quise arreglar. Sólo busqué justicia, con mi verdad, para que pague por lo que me hizo y no se lo vuelva a hacer a ninguna chica".