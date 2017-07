Carta de un nene que quería un osito de peluche

Por ese motivo, él decidió dejar una nota en la caja donde se encontraba el oso pidiéndole a todos los que quisieran comprarlo que no lo hicieran porque él se lo compraría el 15 de junio.

"Mi mamá no tenía plata suficiente para comprarme a Pandy, así que me lo va a comprar el 15 de junio. Por favor no lo compren porque me voy a poner muy triste y voy a llorar. Muchas gracias del esperanzado futuro dueño. El nombre del panda es Pandy", escribió el chico en la caja.

Los empleados del supermercado donde vendían el oso panda leyeron el mensaje que había dejado Leon y decidieron regalárselo entre todos, recuperó MinutoUno.com.