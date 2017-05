El Patagónico | Deportes - 16 mayo 2017 Casco estará al menos un mes parado por su lesión

El lateral Milton Casco, lesionado en su rodilla derecha durante el Superclásico ante Boca Juniors, tendrá como mínimo un mes de recuperación, lo que representa un problema difícil de resolver para el DT Marcelo Gallardo en la recta final del Campeonato de Primera división.

Según el diagnóstico primario, el ex Gimnasia y Newell's sufrió "un esguince" pero fuentes del plantel de River le reconocieron a Télam que temen "una leve distensión en el ligamento colateral interno", lo que demandará cerca de 30 días de rehabilitación.

"No es grave, pero no se resuelve en dos semanas", explicaron las fuentes consultadas mientras el lateral izquierdo se realizaba esta mañana estudios para comprobar con exactitud el grado de la dolencia.

La baja de Casco supone un inconveniente de difícil resolución para Gallardo porque las alternativas para el puesto tampoco las tiene a disposición. Luis Olivera se recupera de un desgarro en el bíceps femoral derecho y Leandro Vega, que actualmente trabaja con la división Reserva, se repone de un proceso de paperas.

De modo que los únicos laterales que le quedan a River son el paraguayo Jorge Moreira y el uruguayo Camilo Mayada, ambos de perfil derecho. Ellos dos jugaron el domingo el Superclásico ante Boca cuando Casco abandonó el campo de juego a los tres minutos.

Gallardo tiene pensado utilizar el equipo suplente para jugar el jueves ante Melgar en Perú por la Copa Libertadores debido a que su equipo ya tiene garantizada la clasificación a los octavos de final, pero la escasez de defensores por la banda podrían forzarlo a emplear a los titulares.

En la práctica de ayer, el "Muñeco" dispuso un ensayo de fútbol informal que no tuvo ningún titular. Jugaron el arquero Maximiliano Velasco; los defensores Arturo Mina y Luciano Lollo; los mediocampistas Joaquín Arzura, Nicolás Domingo, Iván Rossi y Tomás Andrada; más los delanteros Rodrigo Mora, Carlos Auzqui y Marcelo Larrondo. Esa será la base del equipo que se presentará el jueves en Arequipa.

El plantel de River viajará mañana rumbo a Santa Cruz de las Sierra, Bolivia, donde pasará la noche, y el jueves por la mañana viajará a Perú para la disputa del encuentro previsto a las 21.

River lidera el Grupo 3 de forma invicta con diez unidades, seguido por Independiente Medellín de Colombia (6), Emelec de Ecuador (4) y Melgar (3).

