Casi con los mismos actores, se reedita el clásico de todos los tiempos

Me verás volver



Leonardo Fabio Bustos es de los que conoce toda la potencialidad de las redes sociales y de hecho supo hacer uso del Facebook para posicionarse y de ese modo –además de sus capacidades que no se pueden discutir- encontrar una ayuda en su momento para llegar a la jefatura de policía, durante los últimos momentos del esplendor del gobierno de Martín Buzzi.

Lo cierto es que el comisario retirado siempre había negado su participación en ese perfil online, intentando despegarse de lo que era claramente una movida política para instalar su imagen, aunque ahora, y después de largos meses de silencio, reapareció. La fecha elegida para volver a las redes fue nada menos que el 7 de diciembre. "Disculpen si no había contestado algunas solicitudes de amistad pero no manejaba la página... ahora sí he pedido los datos para responder algunos mensajes... gracias, disculpas nuevamente y a disposición", posteó pasadas las 22.

Rápidamente una usuaria le escribió que era llamativa su reaparición, en alusión directa a la detención de Antonio Primitivo Zúñiga (titular de la Secretaría de Seguridad municipal que tuvo escandalosa repercusión a partir de los procedimientos por las denuncias de coimas que llevaron a la cárcel por unas horas a su titular). No obstante, el policía se apuró a responderle a su sagaz crítico que ese 7 de diciembre era el Día del Policía, y que solo a eso se debía su reaparición en Facebook.



Hagamos historia



Tal como este medio publicó en su edición del jueves, lo cierto es que el comisario Bustos algo sabe de denuncias de coimas, empresarios de la noche, vínculos con policías por protección y con funcionarios para que hagan la vista gorda. Después de todo, él fue quien investigó hace una década a aquella organización que se dedicaba a la protección de negocios en locales nocturnos y que hizo caer en desgracia a políticos en ascenso y a policías con influencias. Por entonces el intendente de Comodoro era Raúl Simoncini y el principal cuestionado fue su subsecretario de Gobierno, Carlos Marsó, el mismo que en esta década se convertiría en el primer secretario de Seguridad del municipio de Comodoro Rivadavia.

Por entonces hubo varios denunciados y una investigación judicial que terminaría en juicio solo para un par de empresarios de la noche, ya que tanto funcionarios como policías terminarían absueltos por ese eufemismo que se conoce como "beneficio de la duda".



Somos los de entonces



Si alguien quería confirmar que Comodoro sigue siendo un pueblo grande donde los actores se repiten cada cierto tiempo, justamente esta causa que tiene a Antonio Zúñiga como emergente le puede dar la razón. Es que el primer juez que actuó luego de aquella investigación de Bustos hace más de 10 años fue Emilio Porras Hernández, aunque lo hizo en forma interina y en cuanto pudo la derivó a su magistrado natural. Como se sabe, hoy Porras es Procurador Adjunto de la provincia de Chubut y hombre de confianza del jefe de fiscales, Jorque Miquelarena. En Comodoro, entonces, quien se ocupaba de instruir la causa desde Fiscalía no era otro que Juan Carlos Caperochipi, entonces novel funcionario y hoy jefe de fiscales de la ciudad. Periodistas que siguieron aquellas alternativas recuerdan por estos días que los recaudos que adoptaba el funcionario judicial eran numerosos, sobre todo luego de que una mañana descubriera que le habían aflojado las ruedas de su vehículo.



No tan blanco



El comisario retirado Antonio Zúñiga, que antes de ser secretario municipal de Seguridad llegó a estar al frente de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, pasó por distintos puestos durante su agitada carrera dentro de la Policía de Chubut donde, como queda expuesto una vez más por estos días, hay distintos sectores en pugna que no disimulan su satisfacción cuando sus adversarios internos caen en desgracia. Justamente desde uno de los grupos comenzó a circular en algunos sitios un paper recordando una antigua sanción a Zúñiga cuando era responsable de la comisaría de Kilómetro 8, en los últimos años del siglo pasado. Al parecer, entonces recibió una sanción que lo llevaría "castigado" a terminar como celador en la alcaidía. Ello habría sido por concederle beneficios extraordinarios a un detenido por narcotráfico, con quien hasta compartiría picados en la cancha del penal. Estos memoriosos decidieron recordar el episodio al escucharle decir a Zúñiga públicamente –y sin ponerse colorado- que lo que ocurrió con él en las últimas horas había "manchado" su inmaculado legajo.



Sarmiento los padece



Es cierto que la ciudad de Sarmiento ya no es ni siquiera lo que sus antiguos pobladores soñaron, después de vivir cuatro años catastróficos bajo la inoperancia de Sebastián Balochi, aquel intendente que todo lo que hizo en política se lo debe a Mario Das Neves, desde aquel puesto en Rawson en un registro civil. Claro está también recordar que Balochi se ganó el mote de "pibe traidor" que los dasnevistas le colocaron el día que puso en la calle una encuesta Das Neves-Balochi y otra Buzzi-Balochi para ver cuál medía mejor. Esto después de asegurarle una madrugada a un referente del ChuSoTo que jugaría para Mario. Así anda hoy escondido después de pedir asilo en la Municipalidad de Comodoro, sin saber ya de qué partido es, o para quién jugar, aunque sí es consciente de que dejó devastada a la economía de Sarmiento.

Los habitantes de la ciudad de los lagos aún se arrepienten de haber votado por Balochi, pero también viven un presente alejado de lo que merecen.

Ojalá -como dice un antiguo vecino- que "el Bataraz" ahora que se operó del oído escuche mejor "porque la verdad es un desastre; no escucha ni a los cinco que lo rodean. No escucha ni ve a la ciudad que está sucia, que está insegura".

Y agrega el mismo vecino: "no sé si roba, pero... no sé qué prefiero, che! La verdad es que la ciudad sigue siendo un desastre".

Una consultora que el informante se reserva por quién fue contratada da algunos datos interesantes de analizar. Das Neves mejoró la imagen positiva, nadie recuerda a Buzzi y en la pregunta si desean que se presenten a cargos legislativos la respuesta es un "no" en un 85%. La imagen y gestión de Ricardo Britapaja está debajo del 29%, pero ya desde cuando se dio a conocer aquel video onanista hace algún tiempo. Sin embargo, lo más interesante es que aparecen con recuerdos positivos en la gente dos dirigentes que estuvieron en contiendas electorales y otro que por obediencia debida se bajó de la última candidatura. Pareciera que los sarmientinos tienen mejores expectativas en el radical Luis Fanjul y aún más en Claudio Mosqueira, el dirigente justicialista que es respetado por propios y ajenos.



El vocero



Ya venía en ese camino, pero durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, José Gaspar terminó de consagrarse como el vocero de Macri en la zona. Fue durante la hora de preferencias, cuando la mayoría de los concejales había planteado preocupación por la quita de los reembolsos por puertos patagónicos, a lo que el radical respondió que Nación implementaría en cambio un sistema de reintegros "mucho más beneficioso" para las economías regionales. También agregó que Das Neves está mal asesorado al respecto y que él mismo lo afirmaba porque "tuve acceso a los DNU", una frase utilizada a fines erróneos, dado que todo aquel que ingrese al boletín oficial tiene acceso a ellos.

Como si fuera poco, y en la misma necesidad de mostrarse una persona "influyente" con acceso a información "clasificada", el radical quiso llevar calma a sus compañeros que planteaban gran preocupación por la situación petrolera y su correlato económico y social en la región. "Tengo información: el 13 de diciembre habrá importantes anuncios para el sector del petróleo y gas" dijo, aunque rápidamente agregó que "claro que nosotros no estamos incluidos; tendrán que buscar el equilibrio para poder estar incluidos en los anuncios del 13". Definitivamente, lo de Gaspar no es ni la gestión ni la oposición, sino llevarse bien con el poder, tenga la bandera que tenga.



Tiernita



En la misma sesión del martes, el FPV reflexionó sobre los reclamos que habían hecho los vecinos un día antes, durante la audiencia pública del presupuesto, cuando la demanda clara había sido la inversión en programas de contención social y el reproche a Provincia, que mantienen desde hace 9 años el mismo presupuesto para sostener el Servicio de Protección de Derechos y dedica el 1.6% del presupuesto al Ministerio de Familia que conduce, mientras que en Comodoro Desarrollo Humano centraliza el 6% y absorbe los gastos de programas provinciales.

Con el análisis de esos planteos de los vecinos, recordaron que habían citado a la ministro Leticia Huichaqueo justamente para hablar del presupuesto, lamentando que nunca volvió a cerrar esa agenda. Con esa pelota rodando en la cancha, Norma Contreras salió a defender a su espacio –Chubut Somos Todos-, ya que otra vez faltó a la sesión el presidente de su bloque, Ricardo Gaitán. La abogada dijo que en aquella reunión había estado presente Marcelo Rey, secretario municipal de Desarrollo Humano y Familia, y cuestionó que centralizó la discusión con la ministro, por lo que "no tuvimos oportunidad de un mano a mano con ella porque vino Rey, se hizo un debate personal y se desvirtuó todo; Leticia se sintió sobrepasada y no vino más. Creo que hubo una invasión y Rey no permitió el diálogo; sería bueno que el secretario se dedique a la función", culminó, dejando a todos pensando en el concepto de función pública que tiene la concejal Contreras.



Presupuesto participativo



A propósito de la audiencia pública del presupuesto, cabe mencionar que una de las referentes del CONAF (Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia) reclamó en ese marco la falta de actualización de las estadísticas municipales disponibles en la web de la ciudad, dado que aparecen registrados 11 centros de promoción barrial, cuando suman 14 desde hace algunos años. Teléfono para Marcelo Rey.

El caso pone en evidencia una falencia general en territorio, tanto en términos provinciales como municipales, donde abundan las estadísticas mal hechas o desactualizadas en las webs oficiales. En el caso comodorense, por ejemplo, no se cargan datos nuevos desde hace cerca de un lustro -ni siquiera aparecen los del promocionado censo municipal-, sino que además solo se trata de información parcial que voluntariamente comparten algunos directores generales.

Como si fuera poco, también se sabe que el dominio web de las estadísticas municipales era abonado por Adriana Sendra de su propio bolsillo. Claro que la ahora ex Directora General de Investigación Territorial ya está jubilada, y alejada de la gestión dejó de pagar el dominio, con lo que la actual gestión tuvo que hacer malabares para recuperarlo. Eso sí, a nadie se le ocurrió preguntarle a la trabajadora municipal cuánto le debía la comuna tras años de aportes personales.



Una más del soñador



"Yo tengo un sueño" dijo y repitió hace un tiempo atrás, parafraseando a Martin Luther King, aunque con un objetivo mucho menos amplio e inclusivo, sino más bien personal.

Esa fue la frase de cabecera con la que Marcial Paz intentó durante finales de 2014 y principios de 2015 posicionarse como candidato a la intendencia comodorense, de la mano del buzzismo. No llegó ni a las PASO, pero sí aceptó integrar la lista de Carlos Linares como 8°candidato a concejal, en un puesto que se sabía testimonial desde la primera hora porque el hombre ya tenía el acuerdo para ser secretario de Gobierno municipal, aunque fue cuestión de horas para que abandone el barco ante el ofrecimiento del dasnevismo sumarse al gabinete de Provincia en la Secretaría de Trabajo, donde ha dado sobradas muestras de su estoicismo, sobre todo a los reproches que cada tanto recibe desde el círculo íntimo del gobernador.

Eso sí, nadie puede negar que Marcial es un hombre agradecido y en un gesto que sin dudas nada tiene que ver con algún otro sueño personal que tenga, en el medio de los feriados puente -y apropósito de éste- anunció con bombos y platillos que "Comodoro Primero" deja las filas del PJ para sumarse a Chubut Somos Todos. Para muchos la noticia fue doble porque se enteraron de paso que el nombre correspondía a una agrupación peronista y no a un perfil más de Facebook.



Chapado a la antigua



Desde hace varios meses un equipo técnico del municipio trabaja en la ordenanza de modernización del Estado, que no solo implica el marco legal sino una serie de políticas de datos abiertos que ya son palpables, como la aplicación gratuita para smarthphones que permite seguir la ejecución presupuestaria.

El caso es que la ordenanza es el marco legal necesario para avanzar con ese batallón de medidas ya diseñadas y previstas, por lo se esperaba que durante la última sesión tomara estado parlamentario para poder tenerla sancionada antes de fin de año; y aunque hay dos concejales, Nicolás Caridi y Maximiliano Sampaoli, comprometidos con sacarla adelante, el texto nunca fue presentado.

Dicen que en realidad hay un funcionario municipal de segunda línea que aprovechó sus influencias para frenar el avance. Se ve que el hombre es para algunas cosas chapado a la antigua y no quiere escuchar nada que tenga que ver con la modernización, y menos si involucra políticas de transparencia.



Señor feudal



Mientras los loteos privados crecen en tierras aledañas al Faro San Jorge, concedidas para explotación petrolera a la empresa CACRSA, devenida luego en socia de CRI Holding, algunos recuerdan todavía a ese grupo de productores de la cooperativa "Detrás del faro", que tras varios años de acompañamiento municipal que incluso les llevaba camiones de agua para contribuir con el riego y forestación, durante la anterior gestión municipal comenzaron a ser desalojados.

El argumento entonces fue que lo que siempre se pensó que eran tierras municipales sorpresivamente pasaron a ser propiedad de esa empresa "petrolera"; y bajo invocación de esta misma titularidad el accionista mayoritario de los loteos visita ahora a los productores que quedaron para exigir el pago de los terrenos. Según argumenta, esa tierra -sin servicios ni redes- cotiza a $300 el metro cuadrado, más del doble de lo que vale en Astra, por ejemplo, pero lo extraño del caso es que no exhibe ningún papel oficial que respalde la propiedad de lo que dice que le pertenece. Preocupados, algunos vecinos se acercaron a la Secretaría de Tierras, donde dicen que el propio Alberto Parada les confirmó que eran propiedad privada y que debían pagar esos precios, aunque el funcionario tampoco les mostró ningún plano catastral que desmienta que se trata de lotes fiscales, como ellos pensaban desde el año 1995 que es de cuando data la ocupación. Definitivamente, toda la tierra de Comodoro tiene dueño, como ha ratificado el funcionario municipal que supo ser diputado nacional entre 1991 y 1995, integrando por entonces en el Congreso nacional un grupo de legisladores neomenemistas al que se conocía como "barrio chino".



Ni el amor ni el espanto



Tras la quita de reembolsos a puertos patagónicos y la falta de definición sobre el "barril criollo", Mario Das Neves inició su táctica de despegue del gobierno de Mauricio Macri. Desde la discursiva el planteo es claro en las antípodas cuando repite "ellos" y "nosotros", aunque también tiene artillería.

"Estoy totalmente convencido de que hay un gobierno nacional que está enfocado en la provincia de Buenos Aires y esto ha sido favorecido por el lobby marplatense y bahiense", dijo por ejemplo en una conferencia de prensa reciente en la que agregó que antes de que el gobierno nacional iniciara su retiro espiritual "la primera reunión fue con el sector de la pesca" de Mar del Plata. Este sábado –en el acto que compartió con Sergio Massa- agregó a Bahía Blanca a la lista de beneficiarios con la desgracia patagónica.

Como si fuera poco, uno de los referentes del sector en el Congreso Nacional, y fuerza de choque sin dudas por el sector laboral que representa, Jorge Taboada, dijo que el tiempo se terminó y que hay que salir a la calle. "Esto no da para más, cada uno debe salir a reclamar lo que le corresponde porque este gobierno se olvidó de los trabajadores. Comenzó la etapa de los tiros", dramatizó.

Más allá de la dialéctica, hay otro factor clave: la modificación del impuesto a las Ganancias pasa ahora por el Senado, donde cada provincia tiene peso idéntico: 3 representantes. Y si se cuenta el bloque patagónico conformado en este contexto son 15 manos que se agrupan en el mismo reclamo. Las de Chubut son Juan Mario Pais, Nancy González y Alfredo Héctor González Luenzo.

