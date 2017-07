El Patagónico | Deportes - 22 julio 2017 Casino Club y Sport Boys abren las semifinales de los Cadetes

La Asociación Promocional de fútbol de salón pondrá en marcha esta tarde desde las 15:00 en el gimnasio municipal 2 "Valentín Gonzalo" del barrio Pueyrredón las semifinales de la categoría Cadetes del torneo Apertura 2015.

En ese contexto, se medirán Casino Club y Sport Boys por la "semi" de ida y luego se enfrentarán por la misma instancia, Apaches Futsal y Juanes Motos.

Además, se jugarán los primeros cruces eliminatorios de la categoría Juvenil. Los partidos serán Los Ases con Casino Club, Olimpo ante La Super y Flamengo con UOCRA.

Mañana, mientras tanto, en el mismo escenario de juego se disputarán las revanchas en Cadete, los segundos cruces de Juvenil, como así también y dando comienzo la programación se jugarán los dos primeros cruces de la categoría Menor.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 2

15:00 Sport Boys vs Casino Club; Cadete, semifinal ida.

15:50 Apaches Futsal vs Juanes Motos; Cadete, semifinal ida.

16:40 Los Ases vs Casino Club; Juvenil, Juvenil, 1° cruce.

17:35 Olimpo vs La Super; Juvenil, 1° cruce.

18:30 Flamengo vs UOCRA; Juvenil, 1° cruce.



Mañana en el gimnasio municipal 2

13:00 Apaches Futsal vs Transporte Gómez; Menor, 1° cruce.

14:00 Casino Club 'B' vs Fuspu; Menor, 1° cruce.

15:00 Juanes Motos vs Apaches Futsal; Cadete, semifinal revancha.

16:00 Casino Club vs Sport Boys; Cadete, semifinal revancha.

17:00 Flamengo/UOCRA vs Olimpo/La Super; Juvenil, 2° cruce.

18:00 Los Ases/Casino Club vs Juan XXIII; Juvenil, 2° cruce.

19:00 Dragones vs OIimpo; Infantil, final ida.





