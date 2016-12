Caso García Belsunce: absolvieron a Carrascosa por el crimen de su esposa

Carlos Carrascosa, marido de María Marta García Belsunce, fue absuelto ayer, a 14 años del homicidio de su mujer. "Esto es un shock. Yo no ando bien de salud y me quiero cuidar un poco", dijo, antes de anticipar que va a ser querellante en la causa.

"Voy a ser querellante para saber quién mató a mi mujer", sostuvo y explicó que si bien no va a decir quién la mató, tiene una teoría al respecto: "María Marta conocía a sus asesinos, por eso la mataron. Seguro que entraron a robar, en el Carmel ya había pasado", aclaró.

"La verdad es que hoy no sé que voy a hacer con mi libertad. Por supuesto que voy a hacer una demanda por estos siete años preso", señaló.

Carrascosa se emocionó al hablar de los amigos que lo alojaron todos estos años de prisión domiciliaria. "Realmente si algo me llevo de positivo en la vida es que yo sé quiénes son mis amigos. Hubo gente que se borró pero otra que no. Ellos creyeron en mí, son discípulos de la Madre Teresa", dijo.

"A María Marta la extraño, ella era mi amiga, mi amante y mi compañera", explicó Carrascosa, quien describió sus problemas de salud. "Tengo 72 años, problemas cardíacos, hepáticos y epoc", aclaró.

Carrascosa fue absuelto por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce, la socióloga que hace 14 años fue asesinada de seis balazos en la cabeza en su casa del country Carmel de Pilar, según lo resolvió la Cámara de Casación bonaerense tras realizar una revisión de los fallos que lo habían condenado en 2007 y en 2009.

En tanto, el abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Cantón, aseguró que su cliente es "inocente" y afirmó que "finalmente se hizo Justicia", tras conocer el fallo de la sala de transición de la Cámara de Casación provincial, un tribunal especialmente conformado por los jueces Víctor Violini, Martín Ordoqui y Daniel Carral, para revisar las condenas.

Según el fallo de Casación, Carrascosa fue absuelto por los delitos de "encubrimiento agravado y homicidio calificado por el vínculo", por lo que había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de San Isidro, en 2007, y la sala I del Tribunal de Casación, en 2009.

Además de disponer la inmediata libertad del viudo, los camaristas ordenaron extraer copias de la sentencia para que se investigue si existieron irregularidades en la investigación del caso por parte del fiscal del caso, Diego Molina Pico, para que sean remitidas al Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, a la Procuración bonaerense y al presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial.





EL FUTURO DE CARRASCOSA

Luego, en una entrevista con el canal Crónica TV, Carrascosa aseguró que no tiene amigos en el poder, que es un hombre pobre y que no volverá a la casa del country Carmel, de Pilar, en donde fue asesinada su esposa el 27 de octubre de 2002, la cual planea vender cuando pueda finalizar la sucesión.

"Yo no tengo amigos en el poder, yo siempre fui rico de bajo perfil", dijo el viudo, tras lo cual aclaró que "ahora solo quedan las propiedades, pero ya no queda nada de lo que tenía cuando murió" María Marta.

Respecto al fiscal que investigó el caso, Molina Pico, Carrascosa dijo que es "un pobre chico" y que "tuvo un padre que lo puso ahí (como fiscal), pero no entiende nada", y aseguró no tenerle miedo a la condena social.

Respecto a la investigación, Carrascosa afirmó que "nunca se trató de esconder nada, yo simplemente no sabía si mi mujer estaba muerta, entonces llamé a un médico. Cuando este médico se va, me dice 'que terrible accidente Carrascosa, mi más sentido pésame'. Después vino otro médico y me dijo lo mismo. Después vino el fiscal (Molina Pico) y después la policía y todos dijeron que fue un accidente. Yo estoy acusado de no haberme dado cuenta, cuando hubo cinco personas idóneas que revisaron a María Marta".

Sobre el famoso "pituto", el plomo que fue encontrado en la escena del crimen y que la familia tiró al inodoro pensando que se trataba de un elemento para sostener una repisa, Carrascosa dijo que "era un plomo deformado que podía ser cualquier cosa. Ni cuando se hizo la pericia el fiscal pudo reconocer que era un plomo".