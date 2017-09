El Patagónico | Regionales | DESAPARICION DE SANTIAGO - 10 septiembre 2017 Caso Maldonado: el fiscal Delgado citará al ministro Pablo Durán El fiscal federal Federico Delgado pidió que el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, declare como testigo en la causa penal que abrió para investigar si hubo encubrimiento por parte del Gobierno nacional en la desaparición de Santiago Maldonado. En tanto, el secretario de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete de la Nación consideró factible que un gendarme le hubiera pegado al joven artesano. La defensora de la familia Maldonado volvió a cuestionar a Patricia Bullrich.

El martes se llevó a cabo la interpelación al ministro de Gobierno, Pablo Durán, en la Legislatura provincial. Allí, el funcionario provincial contó que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, fue quien ideó el operativo de represión que ejecutó Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una comunidad mapuche de Cushamen donde desapareció Santiago Maldonado. Esa reunión tuvo lugar un día antes, el lunes 31 de julio, en Bariloche, y además estuvo su par de Río Negro y representantes de otras fuerzas de seguridad. El objetivo era terminar de una vez con las protestas mapuches y los cortes en la ruta 40.

Es por eso que el fiscal federal, Federico Delgado, pidió que Durán declare ahora como testigo en la causa penal que abrió para investigar si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri encubrieron información sobre la desaparición del artesano que residía en El Bolsón y que apoyaba el reclamo que además de pedir por la libertad del lonko Facundo Jones Huala, exigía la devolución de tierras que considera propias y que hoy están en manos de grupos como Benetton y Joe Lewis.

En principio, Delgado le solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral que pida copia de la causa judicial sobre la búsqueda del joven y que el Gobierno nacional "informe en un plazo perentorio todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado".

Ahora sumó el pedido de declaración de Durán, pese a que el magistrado todavía no resolvió los planteos del fiscal.

Hay que recordar que el fiscal investiga la causa a través de una denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Arturo Sampay contra Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun; los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad); el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; y comandantes de los escuadrones de Gendarmería Nacional que estuvieron presentes en el operativo que se ejecutó en Cushamen.



"QUIZAS UN GENDARME SUELTO LE PEGO"



A todo esto, a 40 días de la desaparición de Maldonado el Gobierno nacional empezó a ajustar su relato apuntando a que la desaparición pudo ser obra de algún miembros de Gendarmería, contradiciendo el relato que siempre sostuvo Bullrich respecto de la inocencia absoluta de cualquier integrante de la fuerza que tiene como leiv motiv la de "centinelas de la Patria".

Esta teoría quedó expuesta ayer cuando el secretario de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Hernán Iglesias Illa, reconoció que, de acuerdo con los datos recogidos hasta ahora por la Justicia en la causa, "lo más probable es que un gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente".

Tras cuestionar a ciertos sectores de la oposición por "apresurarse" a acusar a las fuerzas de seguridad, el referente de la política comunicacional del Gobierno Nacional admitió la posibilidad de que la hipótesis sobre la cual se centra la investigación, caratulada como "desaparición forzada", sea la correcta.

"Me parece que fue bastante apresurado de parte de la oposición hablar de desaparición forzosa cuando todavía no sabíamos casi nada. Todas las reverberaciones que hubo sobre la dictadura y los tiempos más oscuros de nuestra historia en este último mes me parecen decepcionantes, porque no había información suficiente para hacer eso", sostuvo el funcionario.

"Lo más probable, o lo peor que pudo haber pasado, es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente. Eso tampoco me parece que podría ser parte de un plan del gobierno de restaurar (ese pasado)”, agregó.



NUEVAS CRITICAS A BULLRICH



La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, es una de las funcionarias más cuestionadas por ser la principal defensora de Gendarmería Nacional en la causa. Cuando fue al Senado dijo que no iba "a tirar un gendarme por la ventana" y que a la fuerza "la necesitamos para los planes que tenemos", sin dar mayores precisiones.

Los cuestionamientos que recibió desde un principio se multiplicaron con el paso de los días, a tal punto que los organismos de Derechos Humanos pidieron que dé un paso al costado porque no estuvo a la altura de la situación.

En este marco la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, sostuvo que Bullrich nunca se contactó con sus defendidos y acusó a las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de implantar pistas falsas y "ocultar" información en el caso por la desaparición forzada de Maldonado.

También se refirió a las declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien afirmó que se "embarra la cancha" en este caso. "Las autoridades son las que han embarrado el camino a la verdad. Desde el jefe de Gabinete, a las autoridades del Poder Legislativo, que no investigan qué informó el Poder Ejecutivo; el Poder Judicial, que duda de los testimonios que dan los mapuches. Todas las autoridades van embarrando y desviando el camino hacia la verdad para hallar a Santiago", sostuvo y le respondió directamente al funcionario.

"No sé a quién se refería Avruj, pero por ser el secretario de Derechos Humanos debería haber sido el primero en poner a disposición de la familia y avalar la hipótesis de la desaparición forzada, y no fue su postura”, cuestionó.



