El Patagónico | Regionales | EDUCACION - 22 diciembre 2016 Castán reiteró a ATECh la decisión del gobierno de eliminar licencias sindicales El ministro de Educación de Chubut recibió ayer por la tarde a representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, con quienes acordó continuar con las comisiones técnicas de trabajo que se retomarán el miércoles. Fue el primer encuentro entre el titular de la cartera educativa de la provincia y el principal gremio docente.

El ministro de Educación, Gustavo Castán, recibió en la tarde de ayer a representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), en lo que fue el primer encuentro desde que el funcionario asumió la conducción de la cartera.

Durante la reunión, que se extendió durante más de tres horas, Castán expresó la voluntad de mantener un diálogo franco con la representación gremial, cada parte atendiendo las responsabilidades inherentes al rol que desempeñan y ratificó la postura del gobierno de sostener la eliminación de las licencias sindicales, algo que no fue compartido por el gremio.

El ministro, estuvo acompañado por la subsecretaria Graciela Cigudosa y por los subsecretarios Carlos Plantey y Walther Iturgay. Por la ATECh participaron la secretaria adjunta Isabel Latorre, Tomás Montenegro (Secretaría de Organización), Marcela Capón (Hacienda), Nancy Malerba (Capacitaciones), y Betina Parada (De la Mujer).



SEMANA PROXIMA

Más allá del desacuerdo en el tema de licencias y otros, en la reunión de ayer se convino que la semana próxima la subsecretaria de Coordinación Técnica Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión recibirá a integrantes de la ATECh para avanzar en temas vinculados con el secundario rural y la educación de jóvenes y adultos.

En ese sentido, Latorre indicó a El Patagónico que para el gremio este primer encuentro fue importante ya que "más allá de no ponernos de acuerdo en varios temas, entre ellos licencias gremiales, empezamos el diálogo con el nuevo ministro. La reunión de la semana próxima es importante porque vamos a hablar de la estabilidad laboral para el comienzo del ciclo lectivo 2017", indicó.

Latorre recordó: "hay muchos docentes que están provisorios y queremos que esto se termine porque, hasta el momento, la mayoría recién logra insertarse en marzo. La idea es que consigamos esta estabilidad laboral".

Respecto a la discusión con las licencias, la sindicalista afirmó: "cada uno expuso su punto de vista. El ministro advirtió que no va a reconsiderar la postura del gobierno y que se avanzará en el veto de la ley, nosotros en la defensa de las licencias, algo en lo que insistiremos por vía judicial", concluyó.

