La mesa de conducción de Primero Chubut, que impulsó en las PASO a Héctor González como precandidato a la diputación nacional, definió ayer que María Cativa, la segunda precandidata titular, no integrará la lista con Ricardo Fueyo, el ganador de la interna abierta. "Vamos a trabajar para que el peronismo gane las elecciones, pero sin sumarnos a la fórmula", indicó González, quien pidió la renuncia de la conducción partidaria que encabeza Ricardo Mutio.

Cativa no integrará la lista con Fueyo

El secretario general de Luz y Fuerza, Héctor González, confirmó ayer que el próximo miércoles los 6 precandidatos que el PJ-FpV compitieron en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) tendrán una reunión. Se espera que entonces comenzarán a analizar la posibilidad de que se produzca la unidad de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Junto con la también ex precandidata titular, María Cativa; el titular local de La Bancaria, Walter Rey, y Gustavo Monesterolo, González dejó en claro que su línea, que salió segunda en la interna abierta, “trabajará en pos de la unidad y el triunfo del PJ”, pero aseguró que irán al encuentro del miércoles porque el mismo fue convocado por el intendente Carlos Linares, y no por la conducción partidaria de Ricardo Mutio, a quien desconocen.





"DEBEN DAR UN PASO AL COSTADO"

“Los únicos legitimados fueron los 6 precandidatos y Linares, que es uno de los referentes importantes del PJ, pero la conducción no existe y sigue siendo hipócrita ya que no hizo nada ni para el triunfo ni para la unidad, y sin embargo se la adjudica vía documento. Mutio y toda la mesa deben dar un paso al costado porque no representan, ni fueron elegidos por nadie”, resaltó González.

Cativa ratificó los dichos del también dirigente nacional de la CGT y comprometió, como el resto, su trabajo militante en función del triunfo del PJ dentro de dos meses, cuando presente a la fórmula Ricardo Fueyo-Silvia Pecci.

“Es lo que hemos pregonado siempre y es lo que haremos, pero sin integrar la lista. El que gana conduce, y los demás acompañamos”, remarcó.

El bancario Rey advirtió sobre la necesidad de que “la conducción y el peronismo en su conjunto se den cuenta de la importancia que tienen las fuerzas sindicales. En estas PASO estuvimos representados tres gremios, como Petroleros, La Bancaria y Luz y Fuerza, y entre todos sacamos 32.000 votos”, indicó.

En ese sentido, Monesterolo recordó que “en el Congreso (de Camarones) se decidió que la integración de las listas se daba solo si se llegaba al 40%. Era un absurdo que se planteó para no dejarnos participar. No estábamos de acuerdo en esa propuesta, pero es la que impusieron y es la que se debe respetar. Esta gente alguna vez debe cumplir con lo que firmaron y sostuvieron. Nosotros igual vamos a trabajar para que gane el peronismo, sin necesidad de estar en la boleta”, concluyó.