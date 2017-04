Centenares de personas iniciaron el trámite del certificado de catástrofe

Más de 500 personas pasaron ayer por la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del municipio, donde se extenderá el certificado de catástrofe con el que podrán acceder a la línea de créditos que, para atender esta demanda, lanzó el banco de la provincia del Chubut.El trámite que se realiza en la sede de la calle Ameghino es simple, ya que sólo hay que presentar el documento de identidad del vecino que fue damnificado por el temporal , pero por ser el primer día y por la necesidad que tienen miles de comodorenses, ayer no se dio abasto en la atención.La mayoría de los vecinos que concurrieron a la oficina de Desarrollo Humano eran de la zona sur, en especial del Juan XIII y las 1008, pero la demanda de atención, como el temporal, abarcó a cada uno de los sectores barriales de Comodoro Rivadavia.LOS QUE NO PODRANVOLVER A SUS VIVIENDASEl secretario de Desarrollo Humano y Familia, Marcelo Rey, recordó ayer a El Patagónico que el personal de la cartera municipal “está trabajando en varios frentes”, que van desde la atención a los evacuados, al relevamiento casa por casa en todos los barrios y a la puesta en marcha de la extensión del certificado de catástrofe.Luego de recordar que los evacuados siguen siendo 500 y que, como informó ayer este diario, la mayoría de los que son de Laprida tendrán serias dificultades para volver a sus viviendas, el secretario mencionó la tarea que se desarrolla casa por casa.“El relevamiento que estamos haciendo en todos los barrios será muy preciso y por eso vamos casa por casa, revisando cómo quedó la vivienda, los arreglos que hay que hacer y si será posible que la gente pueda volver o no a sus viviendas. Esto llevará tiempo porque se está haciendo a conciencia”, indicó.Respecto de las personas que no podrán volver a sus viviendas, Rey indicó que por un lado se espera la llegada de los módulos habitacionales de Nación y por el otro se trabaja, junto con Provincia, en una línea de asistencia para afrontar los alquileres transitorios para los vecinos que perdieron su casa.CERTIFICADO DECATASTROFERespecto del certificado de catástrofe, el funcionario indicó que la secretaría atenderá esta semana en horario extendido, de 8 a 18, para “poder recibir la documentación y la declaración jurada de cada uno de los vecinos. Tienen que venir con el documento y llenar la nota que luego se presentará en el Banco Chubut”.En esa nota, con característica de declaración jurada, cada vecino debe detallar si la pérdida de su vivienda es total o parcial, al igual que electrodomésticos, máquinas de trabajo, automóviles u otros.Los créditos que puso en marcha el Banco Chubut, a los que se accede con este certificado y luego de una revisión por parte de la entidad crediticia de la Provincia, son de hasta 60.000 pesos sin garantías y otros de 100.000 pesos para los que se exige, además del recibo de sueldo, garantes.