Central nuclear: "no existe un proyecto ambiental para su desarrollo"

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, Ignacio Agulleiro señaló que no recibió de parte del Ministerio de Ambiente novedades al respecto. "Me parece que no es más que un trascendido, tendría que haber documentación ambiental que debería ser evaluada si eso no está para nosotros no existe", advirtió el funcionario.

Esta tarde, el ministro Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, Ignacio Agulleiro se refirió a la posibilidad de que el suelo chubutense sirva para la construcción de una planta nuclear. La información fue originada por declaraciones del subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano quien confirmó que se proyecta la quinta central del país.

Sin embargo, Agulleiro advirtió que el viernes tuvo oportunidad de hablar con el ministro de Ambiente de la Nación Sergio Bergman "y no me dio ningún tipo de información sobre esto". De este modo, el funcionario provincial desestimó la información y señaló: "yo no digo que esto esté bien o mal, pero tiene que haber documentación ambiental que debería ser evaluada para determinar si existe un beneficio o no a que eso se desarrolle en la provincia, si eso no está para nosotros no existe nada".

Asimismo, calificó como "descabellado" que se hable de un proyecto de tal magnitud sin ser específicos en cuanto al lugar donde se emplazaría, teniendo en cuenta que la extensión de la Patagonia es enorme. Y recordó que si fuera Chubut el lugar elegido, la provincia "tiene autonomía y como no nos interesan ciertas actividades tenemos normativas que las prohíben", recordó y estableció un paralelismo con la posibilidad de explotación de uranio que se abrió meses atrás.