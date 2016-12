El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 diciembre 2016 Central opacó la fiesta de despedida de Olave en Belgrano Rosario Central se impuso 2 a 0 ante Belgrano de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro correspondiente a la 14ta fecha del Campeonato de fútbol de Primera división, que marcó la despedida del arquero local, Juan Carlos Olave, jugador con más presencias en la historia del club de barrio Alberdi.

Los goles del 'canalla' fueron anotados por Germán Herrera (27m. PT) y Giovani Lo Celso (27m. ST).

Era un partido especial por el homenaje al legendario arquero 'pirata', que cumplió 382 con la camiseta de la institución cordobesa, y porque los rosarinos llegaban nuevamente al mundialista cordobés tras la derrota del jueves pasado frente a River por la final de la Copa Argentina.

Esa caída había marcado la renuncia del director técnico Eduardo Coudet, por lo que se hizo cargo del equipo el entrenador de la Reserva, Leonardo Fernández, quien dispuso presentar una formación inicial con mayoría de jugadores que no son habitualmente titulares.

Muy poco mostraron los dos en la primera etapa no le dieron trabajo prácticamente a los arqueros, y tras un arranque con un leve dominio los rosarinos se pusieron en ventaja con el tanto de Herrera, que recibió un preciso centro enviado por Paulo Ferrari, dominó ante una estática defensa 'pirata' y con un remate cruzado venció a Olave, que nada pudo hacer a pesar de la estirada.

No reaccionaba Belgrano, sin encontrar un sistema de juego efectivo para preocupar al 'Ruso' Diego Rodríguez, además de mostrarse apático y sin la actitud necesaria para suplir la falta de fútbol, que no aparecía, mientras que Central apostaba a la habilidad de Menosse y la potencia ofensiva de Marco Ruben, pero tampoco inquietaba.

Recién a los 41 minutos de juego llegó el primer tiro al arco de los locales cuando Matías Suárez ejecutó apenas por arriba del travesaño un tiro libre desde la puerta del área.

Cambió la cara el 'celeste' en el complemento, impulsado por la juventud de Cristian Romero desde el fondo y por el ingresado volante Joaquín Rikemberg, tuvo más decisión para disputar cada pelota y se posicionó definitivamente en campo rival.

A pesar del dominio, Belgrano no tenía claridad en los últimos metros, y la única chance de empate fue con un disparo de larga distancia de Mario Bolatti, que salió al lado del palo derecho.

La expulsión de Maximiliano Lovera, por doble amonestación, complicaba el panorama de los visitantes, que no encontraban la pelota y defendían el triunfo muy cerca de su arco.

Sin embargo, con todo el equipo jugado en ataque, los dirigidos por Leonardo Madelón dejaban muchos espacios en el fondo, y tras un córner la pelota le quedó a Lo Celso (jugó su último partido en Central), que había ingresado pocos minutos antes, corrió desde la mitad de cancha a gran velocidad con pelota dominada, para definir al palo izquierdo ante la salida de Olave y así establecer el 2 a 0.

Era todo un desconcierto para Belgrano en los minutos finales y hasta en un tiro libre de frente al arco Olave corrió desde su campo y sin frenarse ejecutó el disparo ante la sorpresa del 'Picante' Pereyra, que se había acomodado para ser el ejecutante. El remate dio en la barrera, pero el público reconoció la acción del uno 'celeste'.

Sobre el final un par de tapadas de Rodríguez permitieron a Central mantener el cero en su arco y así terminar con una sonrisa un año en el que no pudo cumplir sus objetivos.



SINTESIS



BELGRANO 0 - ROSARIO CENTRAL 2

Belgrano: Juan Carlos Olave; Sebastián Luna, Cristian Romero, Lucas Aveldaño y Esteban Espíndola; Mariano Barbieri, Mario Bolatti, Federico Lértora y Jorge Velázquez; Matías Suárez y César Pereyra. DT: Leonardo Madelón.

Rosario Central: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, Renzo Alfani, Hernán Menosse y Facundo Rizzi; Maximiliano Lovera, Mauricio Martínez, Matías Mansilla y Washington Camacho; Germán Herrera y Marco Ruben. DT: Leonardo Fernández.

Gol PT: 27m. Herrera (RC).

Gol ST: 27m. Lo Celso (RC).

Cambio PT: 32m. Joaquín Rikemberg x Barbieri (B).

Cambios ST: 12m. Gabriel Alanís x Espíndola (B); Giovani Lo Celso x Herrera (RC); 23m. Mauro Obolo x Bolatti (B); 26m. Víctor Salazar x Lovera (RC) y 45m. Félix Banega x Camacho (RC).

Amonestados: Pereyra, Romero, Aveldaño, Velázquez, Obolo (B). Mansilla, Ferrari, Lovera (RC).

Incidencias ST: 16m. expulsado Menosse (RC).

Arbitro: Facundo Tello.

Estadio: Mario Kempes.

Fuente: