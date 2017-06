El Patagónico | Deportes - 04 junio 2017 Central y Colón se repartieron puntos y siguen en zona de Sudamericana

Rosario Central y Colón de Santa Fe sumaron un punto en su carrera por clasificar a la Copa Sudamericana 2018, objetivo que por ahora están cumpliendo, al empatar ayer sin abrir el marcador, en un partido de la 27ta fecha del torneo de fútbol de Primera división.

El encuentro se desarrolló en el estadio Gigante de Arroyito y contó con el arbitraje de Facundo Tello.

Con la igualdad, Central llegó a las 42 unidades (décimo) y Colón, a las 45 (noveno), con lo que los dos siguen en zona de clasificación para la próxima Sudamericana.

El marcador en blanco no refleja con precisión lo sucedido en el Gigante de Arroyito, porque "canallas" y "sabaleros" entregaron un partido atractivo y con varias situaciones de riesgo frente a los arcos.

En el balance general fue superior el local, que dominó el balón y generó al menos ocho ocasiones para abrir el resultado. Chocó con la figura de la tarde, el arquero Broun, que les ahogó el grito a Marco Ruben, a Teo (dos veces) y a Carrizo.

Colón también tuvo sus chances, sobre todo con dos contragolpes -uno de Leguizamón, otro de Vera-, pero tampoco pudo con el "Ruso" Rodríguez.

En la próxima jornada, 28va y antepenúltima del certamen, Central visitará a Banfield y Colón recibirá en Santa Fe a San Lorenzo. Son partidos de interés: los cuatro equipos pelean por la clasificación para las copas.



SINTESIS



ROSARIO CENTRAL 0 - COLON 0

Rosario Central: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Javier Pinola y Hernán Menosse; Washington Camacho, Damián Musto, Gustavo Colman y Federico Carrizo; Teófilo Gutiérrez y Marco Ruben. DT: Paolo Montero.

Colón: Jorge Broun; Yamil Garnier, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Christian Bernardi, Gerónimo Poblete, Adrián Bastía e Iván Torres; Facundo Pereyra; Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios ST: 10m Víctor Salazar x Menosse (RC), 23m Nicolás Leguizamón x Pereyra (C), 29m Maximiliano Lovera x Carrizo (RC), 30m Nicolás Silva x Torres (C), 39m Emanuel Olivera x Ortiz (C), 41m Germán Herrera x Colman (RC).

Amonestados: Menosse (RC); Conti, Ortiz, Torres, Bastía, Garnier, Vera (C).

Arbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.

