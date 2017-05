El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 05 mayo 2017 Centurión concentrará pero su DT no confirmó el equipo para mañana El delantero regresará a la lista de convocados tras recuperarse de una lesión. Además, Guillermo Barros Schelotto postergó una semana más la decisión de ceder o no al mediocampista Rodrigo Bentancur al seleccionado Sub 20 uruguayo.

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, adelantó que el delantero Ricardo Centurión regresará a la lista de convocados, pero no confirmó el equipo que visitará mañana a Estudiantes de La Plata por la 23ra. fecha del Campeonato de Primera división.

Además, el "Mellizo", que fue homenajeado con una torta antes de la conferencia de prensa por su cumpleaños número 44, postergó una semana más la decisión de ceder o no al mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur al seleccionado Sub 20 que participará del Mundial de Corea del Sur. "Tenemos tiempo hasta el 15 de mayo", avisó el DT.

"Centurión va a concentrar, pero no definimos si juega, si va al banco de suplentes o queda afuera. Dependerá del dolor y de cómo responde en estos dos entrenamientos", explicó Barros Schelotto sobre el delantero que se recuperó de un esguince grado 2 de ligamento colateral medial rodilla izquierda sufrido el pasado sábado 15 de abril.

Cuando el cuerpo técnico estimaba tenerlo a disposición recién en el duelo ante Newell's Old Boys de Rosario de la 25ta fecha, el ex Racing Club y San Pablo, de Brasil, tuvo una rápida recuperación, se reincorporó al grupo el miércoles y ayer a la mañana completó una nueva práctica a la par de sus compañeros.

"Cuando se lesionó (en la previa de Patronato) pensé que no lo íbamos a tener por dos meses, pero se sintió bien. Vamos a ver cómo responde después de estos entrenamientos", agregó el entrenador sobre el retorno de una de las figuras del equipo que en caso de jugar lo haría exactamente tres semanas después de la lesión.

En cuanto al equipo, el DT señaló que todavía no lo definió, pero lo más probable es que el mediocampista Pablo Pérez, quien ya cumplió la fecha de suspensión, ingresará por el juvenil Gonzalo Maroni.

"Cualquiera puede jugar en la posición de Maroni, salvo (Wilmar) Barrios, todos lo hicieron", remarcó el DT que con respecto a la victoria sobre Arsenal (3-0) del pasado domingo solo realizará una modificación.

Por lo tanto, la formación sería con Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Barrios, Fernando Gago, Bentancur y Pérez; Cristian Pavón y Darío Benedetto.

El juvenil Maroni, autor de un gol ante Arsenal, también formará parte de la nómina de convocados pero según Guillermo deberá aprender a "convivir con el hecho de jugar y no jugar".

A pesar de la cercanía con el Superclásico ante River Plate, que se disputará el domingo 14 en La Bombonera, Guillermo le exigió al equipo estar al "ciento por ciento" en el partido de mañana ante Estudiantes de La Plata y descartó que Gino Peruzzi, quien tiene cuatro amarillas se cuide para no perderse el próximo partido por suspensión.

"Necesitamos tener a todos con la cabeza puesta acá y al ciento por ciento", afirmó Barros Schelotto, quien tampoco quiso ahondar sobre un supuesto interés de la AFA que surgió a través de una nota del diario español Sport.

"No hablé con (Daniel) Angelici sobre nada de esto. Vino a la práctica, hablamos de cosas extrafutbolísticas y ahora vamos a almorzar", aclaró el entrenador cuyo vínculo con el club termina a fin de temporada sobre la visita del presidente de la institución al entrenamiento.

"Mi prioridad es Boca y estos ocho partidos", reiteró el ex DT de Lanús que también tendría una oferta de un equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Sobre Estudiantes de La Plata, rival que tiene a ocho puntos de distancia, el "Mellizo" admitió que no pasará desapercibido por su confeso fanatismo por Gimnasia y Esgrima La Plata, el clásico del "pincha".

El líder del torneo de Primera división con 48 puntos, tres más que Newell's Old Boys, visitará mañana a las 20:10 a Estudiantes en el estadio Ciudad de La Plata con arbitraje de Silvio Trucco.

