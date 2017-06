El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 14 junio 2017 Centurión hizo fútbol y será titular este sábado ante Aldosivi en Mar del Plata El delantero de Boca se mostró recuperado de su lesión, después de estar un mes fuera de los campos de juego. El líder del Campeonato de Primera división visitará al "Tiburón" por la 28ª fecha.

El atacante de Boca Juniors Ricardo Centurión participó ayer de la práctica de fútbol formal y se mostró totalmente recuperado de la lesión que lo tuvo un mes fuera de las canchas, por lo que será titular este sábado para visitar a Aldosivi de Mar del Plata, por la 28va. fecha del torneo de fútbol de Primera División.

Centurión se lesionó durante el superclásico que se jugó en la Bombonera el 14 de mayo, y se perdió los partidos ante Newell's Old Boys (1-0), Huracán (1-1) e Independiente (3-0).

El jugador había sufrido un desgarro del isquiotibial derecho, en la derrota por 3-1 ante River, que lo mantuvo alejado del primer equipo. En ese lapso realizó trabajos intensivos de kinesiología, y recién el lunes hizo fútbol en espacios reducidos.

Guillermo Barros Schelotto, en el primer ensayo de fútbol previo al encuentro ante Aldosivi, lo alineó ayer dentro de la formación inicial en lugar de Oscar "Junior" Benítez.

En la práctica cerrada para la prensa –que sólo pudieron presenciar algunos socios del club– el "Mellizo" Guillermo paró un equipo titular con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Fernando Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Fernando Gago, Julián Chicco y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Dario Benedetto y Centurión.

Estos once se enfrentaron contra los suplentes que formaron con Axel Werner; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Agustín Heredia y Nahuel Molina; Alejandro Almendra, Fernando Zuqui y Gonzalo Maroni; Nazareno Solís, Walter Rou y "Junior" Benítez.

La presencia del ex futbolista de Racing Club, una de las principales figuras boquenses en este campeonato, develó la principal incógnita en torno a los once que arrancarán ante el "Tiburón", encuentro donde el puntero buscará dar un paso más hacia el título.

Asimismo, Guillermo le ratificó la confianza como lateral derecho a Jara, de buen rendimiento frente a Independiente, cuando jugó en lugar del suspendido Peruzzi.

El cordobés Chicco, juvenil formado en las divisiones inferiores xeneizes, ocupó el lugar del colombiano Wilmar Barrios.

Junto con su compatriota Frank Fabra, el eficiente mediocampista -que se ganó la titularidad por aclamación de la tribuna- fue citado por José Pekerman a la selección cafetera para la doble fecha FIFA. Ambos jugadores arribarán mañana al país.

En tanto, el uruguayo Rodrigo Bentancurt, quien jugó en Corea del Sur el Mundial Sub 20 para los "charrúas", todavía no se reincorporó a los entrenamientos e irá al banco de suplentes en Mar del Plata.

El zaguero central Tobio, quien hasta el lunes trabajó diferenciado porque venía de una pubalgia y una molestia muscular en el aductor derecho (donde tenía una cicatriz de otro desgarro), no pudo terminar la práctica y le dejó su lugar a Vergini, pero solo fue por precaución y para evitar alguna lesión.

Boca volverá a trabajar hoy desde las 9:30 en Casa Amarilla, a puertas cerradas para la prensa, y luego dos jugadores dialogarán con el periodismo. El jueves Guillermo Barros Schelotto brindará la habitual conferencia de prensa previa a los partidos.

El viernes, en tanto, los jugadores almorzarán en el club y por la tarde viajarán rumbo a Mar del Plata, donde se alojarán en el hotel Sheraton.

Boca, líder del torneo con 56 puntos, cuatro más que River (52), visitará el sábado a las 17 a Aldosivi, en Mar del Plata.



