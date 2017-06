Centurión podría jugar ante Independiente

El delantero Ricardo Centurión entrenó y quedó concentrado tras su lesión ante River Plate. Sin embargo no es seguro si quedará en la planilla de Boca Juniors ante Independiente de Avellaneda.

Ricardo Centurión participó este viernes de los trabajos de definición y fue designado para concentrarse, por lo que podría jugar el domingo, cuando Boca enfrente a Independiente.

Sin embargo, Guillermo Barros Schelotto no definió si Centurión estará entre los titulares, va al banco o si queda fuera de la planilla. En caso de que no esté entre los once, su lugar será ocupado por Junior Benítez, titular durante la práctica del jueves.

Por el momento, de Boca formaría así: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Fernando Tobio, Lisandro Magallán, Jonathan Silva; Fernando Gago, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Centurión o Benítez.

Centurión se desgarró el isquiotibial derecho el pasado 14 de mayo, ante River, de modo que el día del partido con Independiente habrá cumplido exactamente tres semanas de recuperación.

Si bien se especulaba que tras la denuncia de violencia de género sufriera algún tipo de suspensión por parte del club o el entrenador, el caso se tomó como algo extra futbolístico que no tiene que ver con la práctica del deporte.