El Patagónico | Deportes - 17 mayo 2017 Centurión se desgarró y se perderá al menos los próximos tres partidos El mediocampista tuvo que abandonar el último domingo el Superclásico a pocos minutos de iniciado por una molestia muscular. Ayer se confirmó que sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha.

El mediocampista ofensivo de Boca Juniors, Ricardo Centurión, quien debió abandonar el domingo último el Superclásico a pocos minutos de iniciado, a raíz de una molestia muscular, sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha, según se confirmó ayer tras haberse sometido a los estudios médicos.

La lesión de Centurión fue confirmada oficialmente por el cuerpo médico de Boca y el futbolista se perderá al menos los próximos tres partidos de Boca, ante Newell's Old Boys, Huracán e Independiente.

El ex jugador de Racing Club, Genoa y San Pablo se había lesionado el 15 de abril pasado, esa vez en la pierna izquierda y lo mantuvo marginado del equipo durante 20 días.

Centurión había sufrido también un esguince de rodilla en la práctica previa al partido entre Boca y Patronato de la fecha 20 y por esa lesión faltó a los partidos ante los entrerrianos, Atlético de Rafaela y Arsenal, y recién volvió frente a Estudiantes de La Plata.

Su lugar el domingo, contra Newell's, podría ocuparlo Oscar Junior Benítez o el juvenil cordobés Gonzalo Maroni, quien jugó y marcó un gol ante Arsenal de Sarandí en el triunfo "Xeneize" por 3-0 en La Boca.

Boca se entrenó ayer en Casa Amarilla y el técnico Guillermo Barros Schelotto ensayó con algunos de los jugadores que podrían ser titulares el próximo encuentro.

Los que perdieron con River el Superclásico del domingo último estuvieron en el gimnasio. Los que no jugaron hicieron 50 minutos de fútbol contra la Reserva y los juveniles, donde el Mellizo mostró algunas señales de los cambios que podría realizar.

El equipo de la práctica formó con Axel Werner; Nahuel Molina, Fernando Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Fernando Zuqui, Wilmar Barrios, Leonardo Jara; Gonzalo Maroni; Nazareno Solís y Oscar Junior Benítez.

Además del cambio obligado de Centurión por lesión, Barros Schelotto deberá reemplazar al mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur, quien viajó a Corea del Sur para jugar el Mundial Sub 20. El colombiano Wilmar Barrios, volante con más marca y criterio, es el elegido para jugar en lugar de Bentancur.

El técnico de Boca haría, además, alguna modificación en la defensa por las flojas actuaciones. Santiago Vergini saldría para que ingrese Fernando Tobio. La salida de Gino Peruzzi, en cambio, no se daría contra Newell's.

Si bien el rendimiento de Peruzzi, responsable de varios goles en contra en el torneo (no solo en el Superclásico sino también ante Talleres de Córdoba y Patronato de Paraná), no conformó, Leonardo Jara -su posible reemplazante- se entrenó ayer como volante y no en defensa.

Jara jugó en la práctica por izquierda, lugar que habitualmente ocupa Pablo Pérez, otro jugador de floja actuación contra River el domingo último, y dejó un interrogante en ese sector.

Hoy, a las 9:30, el plantel 'xeneize' volverá a entrenarse en Casa Amarilla, donde Guillermo y Gustavo Barrios Schelotto trabajarán con todo el equipo.

Ayer a la mañana, Christian Gribaudo, secretario general del club, se quedó hablando durante 20 minutos con el cuerpo técnico al finalizar la práctica. El presidente Daniel Angelici está de viaje en Europa con temas de la AFA.

Boca, único líder del torneo de Primera división con 49 puntos, jugará como local frente a Newell's, el domingo a las 18_15, por la 25ta. fecha, en un encuentro importante en lo anímico, después de la derrota por 3 a 1 en La Bombonera contra su clásico rival.

En el sprint final del torneo, a Boca -que le saca tres puntos de ventaja a San Lorenzo y cuatro a River, Newell's y Banfield- le quedan Newell's (local); Huracán (visitante), Independiente (L); Aldosvi de Mar del Plata (V); Olimpo de Bahía Blanca (V); y Unión de Santa Fe (L).





