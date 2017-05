El Patagónico | Deportes - 30 mayo 2017 Centurión será titular el domingo ante Independiente

El mediocampista ofensivo de Boca Juniors, Ricardo Centurión, quien se desgarró el aductor derecho hace 15 días en el Superclásico ante River Plate, ayer hizo fútbol, no mostró signos de dolor y será titular el domingo contra Independiente, en La Bombonera, por la 27ma. fecha del torneo de fútbol de Primera división.

El "10", un jugador clave para el entrenador Guillermo Barros Schelotto, entró a la cancha auxiliar del complejo Pedro Pompilio a las 10, hizo fútbol con botines con los jugadores que no jugaron desde el arranque el sábado frente a Huracán, en Parque de los Patricios, y será titular para defender la punta del torneo ante el conjunto de Avellaneda.

Centurión jugó de principio a fin junto a Axel Werner, Santiago Vergini, Frank Fabra, Gonzalo Maroni, Nazareno Solís, Junior Benítez, Walter Bou y Guillermo Sara, entre otros, y no mostró signos de dolor.

De esta manera, la lesión en el aductor derecho quedó en el pasado y el mellizo Guillermo contará con "Centu" (el sábado vio el partido con el "Globo" desde la tribuna) para volver al dibujo táctico que más le gusta: el 4-3-3.

Centurión, cuyo préstamo vence el 30 de junio, también es noticia porque pesa sobre él una denuncia por violencia de género, que hoy por hoy le impide salir de Argentina.

El presidente Daniel Angelici, quien volvió al país en las últimas horas (estuvo en representación de la AFA en un congreso de la FIFA), habló con el jugador sobre este tema y le pidió que no hable con la prensa. Y eso lo hizo extensivo al resto del plantel, que ayer trabajó en el gimnasio.

La dirigencia, en el tramo final del certamen, quiere bajarle el perfil a la situación frente a los medios y la opinión pública. Y como es un tema judicial, se atendrá a lo que resuelva la justicia.

Justamente por el asunto personal de Centurión, es casi seguro que Boca no le comprará su pase a San Pablo de Brasil, tasado en 6.300.000 euros.

Con el regreso de Centurión, Barros Schelotto volvería al 4-3-3, el esquema que más le gusta, y le devolvería la titularidad al colombiano Fabra para tener más salida.

Centurión ingresará por el suspendido Gino Peruzzi (jugaba por el artículo 225 por el delantero Sub 20 Marcelo Torres, quien estaba en el Mundial de Corea 2017), Leonardo Jara pasará de volante a lateral por la derecha y Fabra reemplazaría a Jonathan Silva.

En consecuencia, Boca formaría con Agustín Rossi; Jara, Fernando Tobio, Lisandro Magallán y Fabra o Silva; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Centurión.

Angelici también diálogo con Barros Schelotto para darle su apoyo tras el insulso empate 1-1 ante Huracán en Parque de los Patricios y luego almorzó con el plantel en Casa Amarilla.

Más allá de ese resultado, que dejó preocupado al cuerpo técnico xeneize, Boca lidera el torneo con 53 puntos, seguido por el escolta River 49 (con un partido menos), mientras que Newell's Old Boys de Rosario y Banfield suman 48 unidades.

El plantel se volverá a entrenar hoy a partir de las 9:30 en Casa Amarilla, a puertas cerradas, y mañana al mediodía dos jugadores hablarán en rueda de prensa.



