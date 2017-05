Cerca de mil comodorenses repudiaron el 2x1

A partir de las 18 horas, la plaza Kom Pu Che We se comenzó a llenar de pañuelos blancos y banderas de diversos colores políticos, a pesar del frio que azotó a la ciudad, la concurrencia triplicó a los que se movilizaron este mismo año en oportunidad del 24 de Marzo "Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia". Hoy el grito por la Memoria y la historia de los 30 mil desaparecidos parecía tener otro peso, el del paso ganado y la irrevocable decisión de no retroceder.

El micrófono se abrió alrededor de las 18:15, para que tuvieran oportunidad de expresar su repudio al Fallo de la Corte Suprema de Justicia por el 2x1 como beneficio para genocidas: la Asociación de Docentes Universitarios, personal de Aduanas, la Multisectorial de Mujeres de Comodoro Rivadavia, Trabajadores del Poder Judicial, CTA, CTA Autónoma, la Corriente Clasista y Combativa, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Concejo de Localidad del PJ y la Agrupación La Cámpora. Estuvieron presentes además, el Grupo Pro Derechos de los Niños, trabajadores de Guilford, La Garganta Poderosa y activistas por los Derechos Humanos Autónomos.

Aunque, se advertía que cerca de 300 personas se dieron cita esta tarde para hacerse eco del pedido de "Memoria, verdad y Justicia", el número no es preciso pero fue suficiente, para que se decidiera marchar después de que diera su discurso cada uno de los oradores previstos.

Fue la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco la que cerró la lista de oradores. "Expresamos nuestro rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia, rechazamos este tipo de medidas ya que la misma entraña una situación de extrema gravedad para las instituciones democráticas, viola todos los postulados y principios que en materia de Derechos Humanos nuestro país ha ratificado". Y se advirtió que no se deja de lado los condimentos políticos que salpican el fallo de la Justicia, "no olvidemos las condiciones y antesala de esta medida son estrictamente políticas. Como cuando el Presidente puso en duda la cantidad de personas desaparecidas y eligió no emplear la palabra genocidio".

El 2x1, "contradice el sistema Interamericano de Derechos Humanos, estas medidas son violatorias del estado social de derecho en el que pretendemos vivir". Además, lamentaron la estrategia que se empleó para extraer ideas del derecho común para atender un caso de Lesa Humanidad. "Se trata de establecer el mismo piso de valoración al ladrón de gallinas con quien ocupó una función pública en el Gobierno Militar que se apropió de niños y niñas, torturó, violó mujeres y fue parte de los cientos de centros clandestinos de detención".

Para finalizar la Cátedra denunció un "pacto complicidad" entre el Poder Judicial y el político, al cual propuso hay que enfrentarlo "sin dar ni un paso a atrás".