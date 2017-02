El Patagónico | País/Mundo - 05 febrero 2017 CGT ratificó el paro: "el diálogo naufragó por la falta de confianza" "En el fondo lo que estamos cuestionando es el enfoque económico que hay, que no está dando resultados. Estamos frente a una oleada de despidos que si lo sumamos a la onda expansiva que tiene sobre el sector informal estamos hablando de 400 mil personas", detallaron desde la central obrera.

El secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid ratificó el paro general convocado por la central obrera y aseguró que el diálogo con el Gobierno y los empresarios "ha naufragado en esta instancia por la falta de confianza", a la vez que resaltó que "la agitación de la zanahoria para adelante ha perdido su encanto".

"Hay una situación de deterioro que notamos y ya ha habido muchas expectativas. La agitación de la zanahoria para adelante ha perdido su encanto", sostuvo el referente sindical.

En diálogo con Radio Mitre, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resaltó que "en tanto y en cuanto no se modifiquen las consecuencias que están teniendo las medidas económicas se va a ratificar la protesta que se ha decidido".

Asimismo, insistió en la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de "suspender por ahora el diálogo tripartito" con el Gobierno y las cámaras empresarias, ya que lamentó que "ha naufragado por la falta de confianza".

"No hay apego al compromiso que se firma en la mesa y después se desconoce", se quejó el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento en alusión a los documentos firmados en esas mesas de diálogo en las que el sector empresario se comprometía a frenar los despidos por 90 días.

Y agregó: "En el fondo lo que estamos cuestionando es el enfoque económico que hay, que no está dando resultados. Estamos frente a una oleada de despidos que si lo sumamos a la onda expansiva que tiene sobre el sector informal estamos hablando de 400 mil personas".

Asimismo, Schmid rechazó los dichos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien había cuestionado el paro convocado por la CGT para marzo y había afirmado que "la economía está creciendo, los salarios mejorando y se están creando 20.000 puestos de trabajo formal por mes".

"El arranque en distintos sectores de la economía es casi imperceptible", lanzó el dirigente sindical, que comanda la central obrera junto a Héctor Daer y Carlos Acuña.

El secretario general de la CATT también remarcó que la medida de fuerza será para "ratificar el llamado a paritarias libres, sin ningún tipo de discriminación, porque se supone que debe ser una libre negociación".

Finalmente, Schmid se refirió al encuentro que mantuvo con el Papa Francisco en diciembre pasado y contó que el Santo Padre le "agradeció el tacto frente a los reclamos" de los trabajadores y los movimientos sociales.

"Cuando hablamos de la situación económica fue de manera global. Obviamente, también hablamos de los nacional y allí Francisco nos agradeció por la contribución que estábamos haciendo con los movimientos sociales y al tacto que estábamos teniendo frente a los reclamos", concluyó.



EL PARO SUMA

ADHESIONES

El gerente general de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Roberto Ratti, confirmó que la entidad adherirá al paro anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la segunda quincena de marzo y reclamó "un cambio en la política económica".

"El camino está en juntarse con todos los sectores afectados, por eso adheriremos a las distintas movilizaciones y medidas para reclamar un cambio en la política económica", sostuvo en declaraciones a Radio 10.

Ratti dijo además que toma con "preocupación" el nuevo aumento de las tarifas de electricidad porque los afecta "por partida doble. Por un lado, el dinero que el consumidor destina para pagar la luz lo quita del consumo. Y por el otro, nos aumenta la luz".

"Llega en un momento complicado, donde no hubo recuperación y se sumado a otros aumentos como los del peaje, las naftas, y los impuestos municipales y provinciales. Todo esto está repercutiendo en nuestra economía", agregó.

