Charlotte Caniggia apareció en televisión y mostró su nuevo rostro

Charlotte Caniggia volvió a Argentina y estuvo como invitada al programa de Verónica Lozano en Telefe. ¿Cómo se la vio? ¡Renovadísima!

Es que luego de irse del país cuando terminó su temporada en Carlos Paz, la hija de Claudio Paul pasó por el quirófano y se hizo algún que otro retoque en la cara. Sobre esto le preguntó la conductora, y ella contestó con naturalidad.

"No hay nada malo en la cirugía. Yo voy al consultorio y está lleno", aseguró. Lozano le preguntó que lo que llamaba la atención es que ella se opere siendo tan joven, y Charlotte se preguntó: "¿Y por qué no? Yo no tengo problema, tampoco exagerar, pero bueno..".

Más detalles en RatingCero.com