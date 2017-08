Charlotte Caniggia, en contra de Nannis por la perimetral contra Lohan

Preocupada por las supuestas agresiones que Charlotte Caniggia sufre por parte de su novio Lohan, Mariana Nannis fue a la Justicia para pedir una medida perimetral contra el cantante, acción que logró con autorización de la jueza a cargo.

Frente a esta situación, tanto Lohan como Charlotte hablaron en el programa Nosotros a la mañana, y expresaron su malestar.

Primero, mostraron el audio de él. "Estoy muy triste, muy dolido y muy afligido con todo esto. Es una pesadilla, pero estoy cumpliendo con la perimetral que dicta la Justicia. La semana que viene vamos a tener noticias", aseguró Lohan.

Charlotte, por su parte, se mostró sorprendida por la actitud de Nannis. "Estoy bastante mal con este tema. La verdad no me lo esperaba. Fue una sorpresa para mí, no sabía que mi mamá iba a hacer esto. Pero bueno, estamos arreglando todo con mi abogado y pronto vamos a tener una respuesta".