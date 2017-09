El Patagónico | Deportes - 04 septiembre 2017

Chenque RC conquistó el título del torneo de Pista en Primera Damas

El "Celeste" le ganó 8-0 a Santa Lucía y de esa manera se consagró campeón del certamen. Comodoro RC perdió 4-1 con Náutico Rada Tilly y terminó segundo. Los otros campeones fueron Náutico (en Sub 14, Sub 16 y Sub 18), mientras que Calafate se coronó en Intermedia y Primera Caballeros.