El Patagónico | Deportes | RUGBY - 29 julio 2017 Chenque RC y Comodoro RC se ven las caras en El Trébol El "Celeste" y el "Coirón" se enfrentarán desde las 16. Por su parte, Calafate RC recibirá a Deportivo Portugués, también en el mismo horario.

Esta tarde, la Unión de Rugby Austral disputará una fecha del torneo Oficial. Se destaca el clásico que sostendrán en El Trébol, el local Chenque RC y Comodoro RC, quien es uno de los líderes que tiene el campeonato en Primera división.

El partido, que dará comienzo a las 16:00, tendrá el referato de Axel Soto, quien estará acompañado por Patricio Catacci y Dante Hermosilla.

La acción en terreno de juego "celeste" dará comienzo a las 13 con el partido de Menores de 16 años, para luego continuar con el juego de M-19 y a continuación se efectuará el partido de la categoría Mayores.

Por su parte, Calafate RC recibirá a Deportivo Portugués, el otro puntero que tiene el certamen. El juego de Primera división, que también dará comienzo a las 16:00, tendrá como referí a Daniel Araque, minetras que Cristian Peña será el asistente 1 y Kevin Novas actuará como el asistente número 2.

La actividad en cancha del "Cala" dará comienzo a las 11 con el partido de Menores de 15 años, para luego continuar con el duelo de M-16, después M-17, y M-19. Como cierre se disputará el partido de la categoría Mayores antes mencionado.



PROGRAMA



Hoy

Cancha – Calafate RC

11:00 Calafate RC vs Deportivo Portugués; M-15. Referí: Lucas Benito.

12:15 Calafate RC vs Deportivo Portugués; M-16. Referí: Pablo Heredia. Asistente 1: Lucas Benito.

13:30 Calafate RC vs Deportivo Portugués; M-17. Referí: Kevin Novas. Asistente 1: Pablo Heredia.

14:45 Calafate RC vs Deportivo Portugués; M-19. Referí: Crsitian Peña. Asistente 1: Francisco Mella.

16:00 Calafate RC vs Deportivo Portugués; Primera. Referí: Daniel Araque. Asistente 1: Cristian Peña. Asistente 2: Kevin Novas.



Cancha – Chenque RC (El Trébol)

13:00 Chenque RC vs Comodoro RC; M-16. Referí: Agustín Contreras-.

14:30 Chenque RC vs Comodoro RC; M-19. Referí: Patricio Catacci.

16:00 Chenque RC vs Comodoro RC; Primera. Referí: Axel Soto. Asistente 1: Patricio Catacci. Asistente 2: Dante Hermosilla.



